Haberler
Yaşam
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025: Bakan Yumaklı duyurdu! Kamuya personel alımı tarihleri ve şartları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
15:20
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025: Bakan Yumaklı duyurdu! Kamuya personel alımı tarihleri ve şartları belli oldu mu?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım Orman Şurası kapsamında gerçekleştirilen "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölyesi" programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, önümüzdeki dönemde Bakanlık bünyesinde geniş çaplı bir istihdam sağlanacağını ve binlerce yeni personelin göreve başlayacağını müjdeledi. Açıklamaların ardından kamu bünyesinde görev almak isteyenler kadro dağılımlarını ve şartlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tarihleri ve şartları belli oldu mu? İşte, kadrolar ve branşlar...