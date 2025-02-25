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Haberler Yaşam TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025: Bakan Yumaklı duyurdu! Kamuya personel alımı tarihleri ve şartları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:20 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 15:20

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025: Bakan Yumaklı duyurdu! Kamuya personel alımı tarihleri ve şartları belli oldu mu?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım Orman Şurası kapsamında gerçekleştirilen "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölyesi" programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, önümüzdeki dönemde Bakanlık bünyesinde geniş çaplı bir istihdam sağlanacağını ve binlerce yeni personelin göreve başlayacağını müjdeledi. Açıklamaların ardından kamu bünyesinde görev almak isteyenler kadro dağılımlarını ve şartlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tarihleri ve şartları belli oldu mu? İşte, kadrolar ve branşlar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025: Bakan Yumaklı duyurdu! Kamuya personel alımı tarihleri ve şartları belli oldu mu?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlık bünyesinde 8 bin 500 personel istihdam edileceğini duyurdu. Özellikle orman yangınlarıyla mücadelede etkinliği artırmayı hedefleyen bu alımlarla ilgili detaylar arama motorlarında hızla araştırılıyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tarihleri ve şartları belli oldu mu? İşte, kadrolar ve branşlar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025: Bakan Yumaklı duyurdu! Kamuya personel alımı tarihleri ve şartları belli oldu mu?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSOENEL ALIMI YAPACAK!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım Orman Şurası kapsamında gerçekleştirilen "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölyesi" etkinliğine katıldı.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarına karşı daha etkili bir koruma sistemi oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu çerçevede, 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisten oluşan 8 bin 500 kişilik yeni bir ekip oluşturulacağına dikkat çekerek, ilerleyen dönemde bu ekiplerin kendi kadrolarına dahil edileceğini söyledi.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025: Bakan Yumaklı duyurdu! Kamuya personel alımı tarihleri ve şartları belli oldu mu?

BAKAN YUMAKLI DUYURDU!
Türkiye'nin su atma kapasitesinin 27 uçak ve 105 helikopter ile yaklaşık 450 tona ulaştığını aktaran Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arazöz sayısı 3 kat artışla 1766'ya, iş makinesi 6 kat artışla 831'e çıktı. Yine 2 bin 742 ilk müdahale aracı bulunuyor. Toplamda 14 insansız hava aracıyla birlikte Avrupa'da ilk, dünyada da ikinci ülkeyiz. 184'ü akıllı olmak üzere, 776 kuleden 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözlüyoruz. 4 bin 796 yangın havuzu, 25 bin orman kahramanı ve yaklaşık 127 bin de gönüllümüz var. Dolayısıyla 'Yeşil Vatan'ı koruma anlamında daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak, çok hızlı ve yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına buradan da bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız."

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025: Bakan Yumaklı duyurdu! Kamuya personel alımı tarihleri ve şartları belli oldu mu?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Bakan Yumaklı tarafından yapılan açıklamalarda başvuruların hangi tarihlerde yapılacağı yer almadı. Konu ile ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde netlik kazanacağı öngörülüyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025: Bakan Yumaklı duyurdu! Kamuya personel alımı tarihleri ve şartları belli oldu mu?

KADRO DAĞILIMI VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamalarında, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

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