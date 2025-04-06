Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru detayları: 8500 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?

ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.

Yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin olduğu toplam 8500 personel alınacak.