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Giriş Tarihi: 06.04.2025 13:51 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 13:51

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru detayları: 8500 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yapılacak alımlar; özellikle yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere, farklı birimlerdeki personel ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Yeni iş fırsatları arayan binlerce aday ise başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru detayları: 8500 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 8.500 personel alımı yapacak. Bakan İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamaya göre, istihdam edilecek personel kadrolarında 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis yer alacak. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday, personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanmasını beklemeye başladı. İlanın ardından başvuru süreci, tarihleri ve aranan nitelikler netleşecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru detayları: 8500 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda yapılacağını ve alınan kişilerin ekiplere katılacağını belirtti.

Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru detayları: 8500 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?

ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.

Yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin olduğu toplam 8500 personel alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru detayları: 8500 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?