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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru detayları: 8500 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
13:51
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru detayları: 8500 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yapılacak alımlar; özellikle yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere, farklı birimlerdeki personel ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Yeni iş fırsatları arayan binlerce aday ise başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?