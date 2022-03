Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel işçi alımı başvuru şartları, kontenjanları, branş dağılımı 2022

SON DAKİKA | FUAT OKTAY MÜJDEYİ VERDİ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, '22 Mart Dünya Su Günü' nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılarak burada bir konuşma yaptı. Yapılacak olan alım bu konuşma ile müjdelenirken açıklamanın konu başlıkları şöyle;

Dünya Su Günü'nü, 325 tesisin toplu açılış töreniyle, anlamına yakışır bir şekilde karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Oktay, "Yatırım bedeli 4 milyar 618 milyon lira olan bu 325 eserin ülkemize, şehirlerimize, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu 325 yatırım; 80 milyon metreküpe yakın su depolayarak, şehirlerimize yıllık 83 milyon metreküp içme suyu sağlayarak, yaklaşık 190 bin hektar araziyi sulayarak, 764 bin dekar araziyi toplulaştırarak, ekonomimize yılda 300 milyon liraya yakın fazladan katkı sağlayacaktır" dedi.

'BİR PARÇA RAHAT NEFES ALACAĞIZ'

Bu yılki Dünya Su Günü programlarının 'Yer altı suyunu görünür kılmak' temasıyla yapılmasını anlamlı bulduğunu söyleyen Oktay, "Yer altı suları, belki de gözden ırak olduğu için, sınırsız bir kaynak gibi kabul ediliyor. Halbuki yer altı sularının tabii dengesi de, tıpkı yer üstü suları gibi, bilinçsiz kullanım sebebiyle hızla bozulmaktadır. Kuraklık, yer üstü sularında olduğu gibi, yer altı sularında da ciddi azalmalara yol açmıştır. Konya başta olmak üzere bazı şehirlerimizde sayıları giderek artan devasa obruklar, yer altı sularındaki çekilmenin somut işaretleridir. Hamdolsun bu yıl kar yağışı bol, kar yılı var yılıdır. Bu nedenle bir parça rahat nefes alacağız ama kuraklık tehdidinin genel olarak hala en önemli sorunlarımız arasında yer almayı sürdürdüğünü unutmamalıyız" diye konuştu.

'44 İLİMİZ SUSUZ KALMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA GELECEKTİ'

Türkiye'nin kuraklık dönemini, tarımsal sulamada ve içme suyunda çok büyük krizlerle karşılaşmadan geçirebilmesinin gerisinde, son 20 yılda yaptıkları yatırımların olduğunu vurgulayan Oktay, "Su alanında 300 milyar liraya yakın bir yatırımla 9 bin 189 tesisi hizmete açtık. Sadece barajlarda, Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını ikiye katlayarak, toplamda 47 milyon metreküp su depoladığımız 654 yeni barajı ülkemize kazandırdık. Hizmete açtığımız 605 yeni hidroelektrik santraliyle de, elektrik üretim kapasitemize 109 milyar kilovatsaatlik ilave yaptık. Ülkemizdeki tüm şehirlerin içme suyu meselesini teker teker masaya yatırdık. Sadece bu kapsamda 286 adet içme suyu ve 24 adet atık su tesisini tamamlayıp hizmete açarak, 49 milyon vatandaşımıza yıllık 2,9 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik. Şayet bu yatırımları yapmamış olsaydık, kurak geçen son yıllarda 44 ilimiz tamamen susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya gelecekti" dedi.

'ÇÖZÜME GELİNCE BALON GİBİ SÖNÜYORLAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta kendilerinin siyasetinin 'eser ve hizmet siyaseti' olduğunu vurguladığını söyleyen Oktay, "Üzerine basa basa her fırsatta bunu söyler. Dikkat ederseniz, muhalefet cenahından her gün biri çıkıyor; çiftçilerimizle, üreticilerimizle ilgili pek çok şey söylüyor, söylemeye de devam edecekler. Biz bu açılışı yaparken de söylemeye devam edecekler. Söylediklerinin gerçi yarısı yanlış, yarısı yalan, ama biz işin bu tarafını çok da önemsemiyoruz. Bizim baktığımız taraf, çiftçimizin derdine derman olacak hangi teklifi getirdikleri, üreticilerimizin hangi şikayetine hangi çözümü önerdikleridir. Böyle bir şey yapmaları da mümkün değil. Böyle de bir niyetleri yok zaten. Lafa gelince gürültü çıkaranlar; sıra çözüme, projeye, programa gelince balon gibi sönüyorlar. Bizim muhalefetin yaptığı da bu. Biz ise 20 yıldır her alanda eserlerimizle, hizmetlerimizle, projelerimizle varız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.