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Haberler Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kontenjanları ve kadro dağılımı 2022: DSİ ve OGM personel alımı ne zaman yapılacak, başladı mı?
Giriş Tarihi: 23.03.2022 22:38 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 22:39

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kontenjanları ve kadro dağılımı 2022: DSİ ve OGM personel alımı ne zaman yapılacak, başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ile ilgili önemli açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapıldı. "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak" açıklamalarının ardından OGM personel alımı başvuru şartları ile tarihleri, kadro dağılımı ve kontenjanları gibi ayrıntılar araştırılmaya başlandı. OGM ve DSİ emrinde görev yapmak üzere toplamda 5 bin 64 personel alımı yapılacak. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları, kontenjanları, kadro dağılımı ve süreç bilgileri.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kontenjanları ve kadro dağılımı 2022: DSİ ve OGM personel alımı ne zaman yapılacak, başladı mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak" açıklamasında bulundu. Yapılan resmi açıklama ışığında; Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kontenjanları ve kadro dağılımı 2022 gibi detaylar başvuruda bulunacak adayların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda; "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?" sorularına da yanıt aranıyor. Peki; DSİ ve OGM personel alımı ne zaman yapılacak? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kontenjanları ve kadro dağılımı 2022.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kontenjanları ve kadro dağılımı 2022: DSİ ve OGM personel alımı ne zaman yapılacak, başladı mı?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fuat Oktay Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ bünyesinde çalışacak 5 bin 64 kişinin alımlarının ne zaman yapılacağına dair herhangi bir detay vermedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru tarihleri ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

SON DAKİKA | FUAT OKTAY MÜJDEYİ VERDİ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, '22 Mart Dünya Su Günü' nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılarak burada bir konuşma yaptı. Yapılacak olan alım bu konuşma ile müjdelenirken açıklamanın konu başlıkları şöyle;

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kontenjanları ve kadro dağılımı 2022: DSİ ve OGM personel alımı ne zaman yapılacak, başladı mı?

'5 BİN 64 PERSONEL ALINACAK'

Oktay, halen devam eden pek çok büyük tarımsal projeyle, felaket kapılarına dayanmadan çözüm üretecek bir planlama içinde olduklarını söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük orman yangınları ve sel felaketlerinden çıkardığımız dersler ışığında, kurumlarımızın insan ve araç altyapılarını güçlendiriyoruz. Bugün bu çerçevede atacağımız yeni bir adımın müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır. Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin Bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 'Bakanlığımızda görev yapmak üzere gerçekleştireceğimiz 5064 kişilik yeni istihdam ülkemize, genç kardeşlerime hayırlı olsun.' dedi ve alım yapılacak kontenjanları yayımladı.

OGM personel alımında ise 2370 orman muhafızı, 630 mühendis, 12 pilot ve 6 helikopter makinisti alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kontenjanları ve kadro dağılımı 2022: DSİ ve OGM personel alımı ne zaman yapılacak, başladı mı?

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Daha önceki alımlarda başvuru şartları şöyleydi;

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kontenjanları ve kadro dağılımı 2022: DSİ ve OGM personel alımı ne zaman yapılacak, başladı mı?

DSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Son alımlarda açıklanan şartlar şu şekilde:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerindeÇalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

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