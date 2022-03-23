'5 BİN 64 PERSONEL ALINACAK'



Oktay, halen devam eden pek çok büyük tarımsal projeyle, felaket kapılarına dayanmadan çözüm üretecek bir planlama içinde olduklarını söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük orman yangınları ve sel felaketlerinden çıkardığımız dersler ışığında, kurumlarımızın insan ve araç altyapılarını güçlendiriyoruz. Bugün bu çerçevede atacağımız yeni bir adımın müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır. Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin Bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 'Bakanlığımızda görev yapmak üzere gerçekleştireceğimiz 5064 kişilik yeni istihdam ülkemize, genç kardeşlerime hayırlı olsun.' dedi ve alım yapılacak kontenjanları yayımladı.

OGM personel alımında ise 2370 orman muhafızı, 630 mühendis, 12 pilot ve 6 helikopter makinisti alınacak.