Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ile ilgili önemli açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapıldı. "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak" açıklamalarının ardından OGM personel alımı başvuru şartları ile tarihleri, kadro dağılımı ve kontenjanları gibi ayrıntılar araştırılmaya başlandı. OGM ve DSİ emrinde görev yapmak üzere toplamda 5 bin 64 personel alımı yapılacak. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları, kontenjanları, kadro dağılımı ve süreç bilgileri.