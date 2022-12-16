Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, branş dağılımı nasıl soruları yanıt aramaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1200 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Konu ile ilgili resmi açıklama Bakan Kirişçi'den gelirken alıma ilişkin ilanın ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor. Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, 1200 personel alımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.