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Haberler Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 2022 DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru şartları nasıl?
Giriş Tarihi: 31.03.2022 08:20 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 08:21

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 2022 DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru şartları nasıl?

Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru müjdesi verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın müjdesini verdiği toplam 5 bin 64 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak isteyenler başvuru kılavuzu ile, şartları, tarihi, branş ve kadro dağılımı gibi bilgileri merak ediyor. Peki 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru şartları nasıl? İşte süreçteki son bilgiler

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 2022 DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru şartları nasıl?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın müjdelediği Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları gündemde yer almaya devam ediyor. Henüz 5 bin 64 işçi alımının ne zaman yapılacağı belli olmazken Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ bünyesinde çalışacak adaylar başvuru tarihi, şartları ve diğer detayları merak ediyor. Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog gibi kadroları kapsayan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? OGM DSİ 5 bin 64 Tarım ve Orman Bakanlığı personel işçi alımı başvuru şartları, kontenjanları, branş ve kadro dağılımı 2022!

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 2022 DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru şartları nasıl?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fuat Oktay Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ bünyesinde çalışacak 5 bin 64 kişinin alımlarının ne zaman yapılacağına dair herhangi bir detay vermedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru tarihleri ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

OGM VE DSİ PERSOEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri kadroları için yapılacak 5 bin 64 personel alımının başvurularının İŞKUR üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 2022 DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru şartları nasıl?

OGM VE DSİ PEROSNEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

OGM ve DSİ personel alımlarına ilişkin bir ilan henüz yayınlanmadı ancak daha önce OGM personel alımlarında sunulan başvuru şartları şöyle:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak;

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'IN PERSONEL ALIMINA DAİR AÇIKLAMASI;

SON DAKİKA | FUAT OKTAY MÜJDEYİ VERDİ!

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük orman yangınları ve sel felaketlerinden çıkardığımız dersler ışığında, kurumlarımızın insan ve araç altyapılarını güçlendiriyoruz. Bugün bu çerçevede atacağımız yeni bir adımın müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır. Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin Bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum'

Bununla birlikte başvuru tarihleri hakkında resmî bir açıklama yapılmadığı için başvuruların yapılacağı tarih şimdilik belirsiz.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 2022 DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru şartları nasıl?
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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 2022 DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru şartları nasıl?
SON DAKİKA