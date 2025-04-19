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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI: 8500 personel alımı yapacak! Başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 19.04.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
00:04
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI: 8500 personel alımı yapacak! Başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli görev alanlarında istihdam edilmek üzere toplamda 8.500 yeni personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Kadrolar arasında 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek hizmetleri personeli ve 150 mühendis bulunuyor. Kamuya yapılacak bu büyük personel alımıyla ilgili detaylar merakla bekleniyor. Peki; arım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve şartlar neler? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları hakkında son detaylar.