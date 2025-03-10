Haberler
Yaşam
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı hangi kadrolara yapılacak?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
10:36
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı hangi kadrolara yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8500 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bakan İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına dair detayları paylaştı. Katıldığı bir programda detayları paylaşan Yumaklı, 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis başta olmak üzere toplamda 8 bin 500 kişinin ÖSYM aracılığıyla istihdam edileceğini belirtti. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı ne zaman,hangi kadrolara yapılacak?