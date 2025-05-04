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Haberler Yaşam TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 14:37 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 14:40

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı, farklı kadrolarda görev alacak toplam 8.500 personel istihdamı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda; 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis alınması planlanıyor. Yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarıyla daha etkin mücadele edebilmek adına yapılacak bu alımlar, yangın öncesi hazırlık ve sonrasında yürütülecek çalışmalarda önemli rol oynayacak. Peki, 8.500 personel alımı için başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler olacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 8.500 kişilik yeni personel alımıyla kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Bakan İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamaya göre, özellikle yangınla mücadele ve destek birimlerinde görev alacak personel istihdam edilecek. Başvuru detaylarını öğrenmek isteyen adaylar, tarih ve şartlarla ilgili bilgi arayışına girdi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın personel alım ne zaman başlayacak, şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

BAKAN YUMAKLI'DAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, "3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek hizmetleri personeli ve 150 mühendis olmak üzere toplamda 8.500 kişiyi kadromuza dahil edeceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı önümüzdeki aylarda aramıza katmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda ekiplere katılacağını belirtti.

Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımının başvuru şartları henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda paylaşılan başvuru kılavuzunda yer alan genel şartlar şu şekildeydi:

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar, yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

2. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

3. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

4. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

5. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar, yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.