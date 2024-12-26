Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.