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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
09:59
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 14 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde sucukta kanatlı et ve sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et, zeytinyağında tohum yağı, çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ, manda kaymakta inek, sütü kaşar peynir de ise nişasta tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...