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Haberler Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:59

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 14 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde sucukta kanatlı et ve sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et, zeytinyağında tohum yağı, çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ, manda kaymakta inek, sütü kaşar peynir de ise nişasta tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!

Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 849'a sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 176'ya yükseldi.

Son yapılan testlerde; sucukta kanatlı et ve sakatat zeytinyağında tohum yağı, çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ, manda kaymakta inek, sütü kaşar peynir de ise nişasta tespit edildi. İşte o markalar...

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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde;

  • Hasibe Bakar-Kasap Hikmet firmasına ait kıymada Sakatat (Taşlık)
  • B.R.K. Ayvalı marka natural taş baskı sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırılması
  • Arifoğlu marka kekikte yabancı madde tespiti
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
  • Silivri Aksoy marka çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ
  • Zırveden marka ısıl işlem görmüş pılıç kuvez sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et
  • Görgüneroğlu marka ısıl işlem görmüş sucukta sakatat (baş eti)
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
  • Küp Tepe marka naturel sızma zeytinyağında pirina yağı karıştırılması
  • Zeytinada marka natürel sızma zeytinyağı-5 lt'de tohum yağları
  • Gemlik marka natürel sızma zeytinyağı-5 lt'de tohum yağları

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