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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ! Taklit tağşiş ürün listesine hangi firmalar eklendi?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
09:20
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ! Taklit tağşiş ürün listesine hangi firmalar eklendi?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler hız kesmeden devam ediyor. Yapılan yeni güncelleme ile birlikte taklit ve tağşiş listesine 30 ürün daha eklendi. Yer alan ürünlerin arsından ünlü bir peynir markasında hile tespit edildi. Peki, 28 Nisan 2025 taklit tağşiş listesine eklenen firmalar hangisi? İşte, güncel liste...