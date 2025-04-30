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Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 11:38

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERONEL ALIMI SON DURUM | 8500 personel alımı duyurusu yapılmıştı! Başvurular ne zaman?

Bakan İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 8500 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamada kadra ve branş dağılımına da yer verilmişti. 8 bin 500 personel alımına ilişkin şartlar ise henüz netleşmedi. Ancak geçen yılın şartları göz önüne alındığında KPSS puanıyla alımların yapılması bekleniyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı ne zaman, şartlar belli oldu mu? İşte, detaylar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERONEL ALIMI SON DURUM | 8500 personel alımı duyurusu yapılmıştı! Başvurular ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı için kadro ve branş dağılımı açıklandı. Şimdi ise gözler başvuru koşulları ve başvuru tarihine çevrildi. Bakan İbrahim Yumaklı açıklamasında ilerleyen aylarda 8500 kişinin ekiplere katılacağını belirtmişti. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuruları ne zaman? İşte, detaylar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERONEL ALIMI SON DURUM | 8500 personel alımı duyurusu yapılmıştı! Başvurular ne zaman?

ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU!

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.

Yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin olduğu toplam 8500 personel alınacak.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERONEL ALIMI SON DURUM | 8500 personel alımı duyurusu yapılmıştı! Başvurular ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımının başvuru tarihleri henüz netleşmedi.

Bakan İbrahim Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda ekiplere katılacağını belirtmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının, mayıs ayı içinde başlayacağı tahmin ediliyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERONEL ALIMI SON DURUM | 8500 personel alımı duyurusu yapılmıştı! Başvurular ne zaman?

8 BİN 500 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

8 bin 500 personel alımına ilişkin şartlar henüz açıklanmadı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERONEL ALIMI SON DURUM | 8500 personel alımı duyurusu yapılmıştı! Başvurular ne zaman?