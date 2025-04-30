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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERONEL ALIMI SON DURUM | 8500 personel alımı duyurusu yapılmıştı! Başvurular ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
11:38
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERONEL ALIMI SON DURUM | 8500 personel alımı duyurusu yapılmıştı! Başvurular ne zaman?
Bakan İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 8500 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamada kadra ve branş dağılımına da yer verilmişti. 8 bin 500 personel alımına ilişkin şartlar ise henüz netleşmedi. Ancak geçen yılın şartları göz önüne alındığında KPSS puanıyla alımların yapılması bekleniyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı ne zaman, şartlar belli oldu mu? İşte, detaylar...