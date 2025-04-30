TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERONEL ALIMI SON DURUM | 8500 personel alımı duyurusu yapılmıştı! Başvurular ne zaman?

ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU!

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.

Yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin olduğu toplam 8500 personel alınacak.