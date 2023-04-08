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Haberler Yaşam Tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı! Tarımsal destek ödemeleri (Fındık, yaş çay, baklagil, bombus arısı, damızlık ana arı desteği) yattı mı?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 13:15

Tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı! Tarımsal destek ödemeleri (Fındık, yaş çay, baklagil, bombus arısı, damızlık ana arı desteği) yattı mı?

Çiftçilere destek amaçlı verilen tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den müjdeli haber geldi. Buna göre bir süredir yanıt arayan tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. T.C kimlik numarasına göre sağlanan bu ödemelerle ilgili açıklamada; 1 milyar 268 milyon 568 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin 7 Nisan dün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Peki, tarımsal destek ödemeleri yattı mı? İşte tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı!

Tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı! Tarımsal destek ödemeleri Fındık, yaş çay, baklagil, bombus arısı, damızlık ana arı desteği yattı mı?

Çiftçilerin beklediği müjdeli haber geçtiğimiz gün geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerin hesaplara yatacağını bildirdi. Çiftçiler de tarımsal destek ödemeleri ne zaman ödenecek sorusunu sürekli olarak araştırıyordu ki Bakan Kirişçi, ödemelerin dün başladığını ifade etti. Peki, 2023 tarımsal destek ödemeleri yattı mı? İşte tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı

Tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı! Tarımsal destek ödemeleri Fındık, yaş çay, baklagil, bombus arısı, damızlık ana arı desteği yattı mı?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ (FINDIK, YAŞ ÇAY, BAKLAGİL, BOMBUS ARISI, DAMIZLIK ANA ARI DESTEĞİ) NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"1 milyar 268 milyon 568 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

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Tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı! Tarımsal destek ödemeleri Fındık, yaş çay, baklagil, bombus arısı, damızlık ana arı desteği yattı mı?

Kirişci, paylaşımında destek tutarının dağılımına ilişkin de bilgi verdi.

Buna göre, fındık alan bazlı gelir desteği olarak 845 milyon 133 bin 986 lira, yaş çay desteği olarak 379 milyon 492 bin 146 lira, hububat-bakliyat ve dane mısır desteği olarak 25 milyon 641 bin 987 lira, bombus arısı kullanım desteği olarak 18 milyon 261 bin 600 lira, damızlık ana arı desteği olarak 38 bin 700 lira ödeme yapılacak.


Tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı! Tarımsal destek ödemeleri Fındık, yaş çay, baklagil, bombus arısı, damızlık ana arı desteği yattı mı?

Fındık bazlı alan desteği, kimlik numarasına göre, bugün ve 14 Nisan'da, diğer destekler ise bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak

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