Tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı! Tarımsal destek ödemeleri (Fındık, yaş çay, baklagil, bombus arısı, damızlık ana arı desteği) yattı mı?

Çiftçilere destek amaçlı verilen tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den müjdeli haber geldi. Buna göre bir süredir yanıt arayan tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. T.C kimlik numarasına göre sağlanan bu ödemelerle ilgili açıklamada; 1 milyar 268 milyon 568 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin 7 Nisan dün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Peki, tarımsal destek ödemeleri yattı mı? İşte tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı!