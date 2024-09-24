Giriş Tarihi: 24.09.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
17:10
Tarlasında buldu: Tek parça halinde ve gerçekten etkileyici bir eser!
Elazığ'da Mehmet Emin Sualp'in, fidan dikmek isterken mozaik izlerine rastlayınca tarlasında yapılan kazı çalışmalarında 84 metrekarelik tek parça halinde Roma ve Erken Bizans Dönemi'ne ait olduğu düşünülen taban mozaiği ortaya çıkarıldı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgedeki incelemesinde, "Yaklaşık 84 metrekarelik alana yayılan bu mozaik, bölgedeki hayvan varlıklarını tasvir ediyor. Tek parça halinde ve gerçekten etkileyici bir eser" ifadelerini kullandı…