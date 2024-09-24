Tarlasında buldu: Tek parça halinde ve gerçekten etkileyici bir eser!

Ekiplerin bölgedeki incelemelerinde, Roma ve Erken Bizans Dönemi'ne ait bir taban mozaiği olduğu belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan kazı ve kurtarma çalışmalarında, 84 metrekarelik tek parça taban mozaiği ortaya çıkarıldı. Mozaiğin aslan, dağ keçisi, ördek, tazı, geyik, sülün, domuz, ayı, kaz, Anadolu leoparı gibi hayvan figürleri ile çeşitli ağaç ve bitki türlerinin tasvir ettiği görüldü. Devam eden çalışmalarda bölgede bir kilise ve mahzen de gün yüzüne çıkarıldı.