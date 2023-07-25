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Haberler Yaşam Tarot falcısının sözlerinden etkilenip kafenin müdavimi oldu: Sende kem gözler var diyerek bakın neler yaptı!
Giriş Tarihi: 25.07.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 10:20

Tarot falcısının sözlerinden etkilenip kafenin müdavimi oldu: Sende kem gözler var diyerek bakın neler yaptı!

İstanbul Pendik'te kahve içtiği kafede fal baktıran 23 yaşındaki Nesihan Y. falcının sözlerinden etkilenip kafenin müdavimi oldu. Sürekli kahve veya tarot falları baktıran genç kadının üzerinde 'kem gözler' olduğunu iddia eden falcı kurşun döktürmesi gerektiğini de ileri sürerek toplamda 50 bin lira para aldı. Dolandırıcı olduğunu fallar çıkmayınca anlayan Neslihan Y'nin şikayeti üzerine falcıya "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte akılalmaz vurgunun detayları

SEDA NUR GÜNAYDIN
Tarot falcısının sözlerinden etkilenip kafenin müdavimi oldu: Sende kem gözler var diyerek bakın neler yaptı!

Pendik'te 6 Mart'ta bir kafeye giden Neslihan Y. (23), Türk kahvesini yudumlarken başına geleceklerden habersizdi. Kafenin üst katında fal bakıldığını öğrenen genç kadın, merakına yenik düşerek kahve fincanını ters çevirdi.

Tarot falcısının sözlerinden etkilenip kafenin müdavimi oldu: Sende kem gözler var diyerek bakın neler yaptı!

TAROT FALI HAYATINI KARARTTI
Böylece genç kadın kafede dönen fal tezgâhının yeni kurbanı oldu. İddiaya göre kafenin ikinci katındaki fal bakan Züleyha A, tarot kartlarını açarak Neslihan Y'nin falına bakmaya başladı.

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Tarot falcısının sözlerinden etkilenip kafenin müdavimi oldu: Sende kem gözler var diyerek bakın neler yaptı!

"KEM GÖZLER VAR KURŞUN DÖKTÜR"
Genç kadına hayatıyla ilgili kan donduran şeyler söyleyen Züleyha A, üzerinde kötü gözler olduğunu ve kurşun döktürmesi gerektiğini paylaştı. Duydukları karşısında şoka giren Neslihan Y, falcının bu teklifini panik içinde kabul etti.

Tarot falcısının sözlerinden etkilenip kafenin müdavimi oldu: Sende kem gözler var diyerek bakın neler yaptı!

50 BİN LİRALIK TAROT FALI
Falcı Züleyha A'nın baktığı fala ve verdiği tavsiyelere gönülden inanan Neslihan Y, adeta kafenin müdavimi oldu.

Tarot falcısının sözlerinden etkilenip kafenin müdavimi oldu: Sende kem gözler var diyerek bakın neler yaptı!

Sık sık kafeye gelip gitmeye başlayan kadın, geçen süreçte her defasında baktırdığı falların etkisinden çıkamaz hale geldi.

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