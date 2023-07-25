Haberler Yaşam Tarot falcısının sözlerinden etkilenip kafenin müdavimi oldu: Sende kem gözler var diyerek bakın neler yaptı!

Giriş Tarihi: 25.07.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 10:20

Tarot falcısının sözlerinden etkilenip kafenin müdavimi oldu: Sende kem gözler var diyerek bakın neler yaptı!

İstanbul Pendik'te kahve içtiği kafede fal baktıran 23 yaşındaki Nesihan Y. falcının sözlerinden etkilenip kafenin müdavimi oldu. Sürekli kahve veya tarot falları baktıran genç kadının üzerinde 'kem gözler' olduğunu iddia eden falcı kurşun döktürmesi gerektiğini de ileri sürerek toplamda 50 bin lira para aldı. Dolandırıcı olduğunu fallar çıkmayınca anlayan Neslihan Y'nin şikayeti üzerine falcıya "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte akılalmaz vurgunun detayları