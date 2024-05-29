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Taş Kağıt Makas 13. Bölüm izle: Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm full izle
Giriş Tarihi: 29.05.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
18:42
Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisinin başlıca rollerini Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük üstleniyor. Her hafta Çarşamba günü yayınlanan dizinin sıkı takipçileri Taş Kağıt Makas 13. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde yeniden yargılama sürecinde Neşet'in bir anda ortaya çıkması, Umut'un tüm planlarını alt üst eder. Cinayet gecesini adım adım çözmeye devam ederken, babası Rıza çok önemli bir detay daha hatırlar. İşte, Kanal D Taş Kağıt Makas 13. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…