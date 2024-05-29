Taş Kağıt Makas 13. Bölüm izle: Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm full izle

Taş Kağıt Makas 13. Bölüm izle Kanal D dizi ekranında takip ediliyor! MF Yapım imzalı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin 28 Mayıs tarihli bölümünde de hem duygu dolu hem de heyecanı yüksek sahneler yer alıyor. Yeni bölümde bir araya gelen Umut, Harun ve Alev, Emirkıranlar'ı yerle bir edecek büyük bir operasyon için kolları sıvar. Bu hazırlığın farkına varan Fecir ve Rüya ayaklanır. Ailelerini korumak için birlik olurlar. İşte, Taş Kağıt Makas son bölüm izle full ve tek parça linki…