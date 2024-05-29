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Haberler Yaşam Taş Kağıt Makas 13. Bölüm izle: Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm full izle
Giriş Tarihi: 29.05.2024 18:42 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 18:42

Taş Kağıt Makas 13. Bölüm izle: Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm full izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisinin başlıca rollerini Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük üstleniyor. Her hafta Çarşamba günü yayınlanan dizinin sıkı takipçileri Taş Kağıt Makas 13. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde yeniden yargılama sürecinde Neşet'in bir anda ortaya çıkması, Umut'un tüm planlarını alt üst eder. Cinayet gecesini adım adım çözmeye devam ederken, babası Rıza çok önemli bir detay daha hatırlar. İşte, Kanal D Taş Kağıt Makas 13. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Taş Kağıt Makas 13. Bölüm izle: Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm full izle

Taş Kağıt Makas 13. Bölüm izle Kanal D dizi ekranında takip ediliyor! MF Yapım imzalı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin 28 Mayıs tarihli bölümünde de hem duygu dolu hem de heyecanı yüksek sahneler yer alıyor. Yeni bölümde bir araya gelen Umut, Harun ve Alev, Emirkıranlar'ı yerle bir edecek büyük bir operasyon için kolları sıvar. Bu hazırlığın farkına varan Fecir ve Rüya ayaklanır. Ailelerini korumak için birlik olurlar. İşte, Taş Kağıt Makas son bölüm izle full ve tek parça linki…

Taş Kağıt Makas 13. Bölüm izle: Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm full izle

TAŞ KAĞIT MAKAS 13. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayınlanan MF Yapım imzalı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisi, 13. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

28 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

https://www.kanald.com.tr/tas-kagit-makas/bolumler

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Taş Kağıt Makas 13. Bölüm izle: Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm full izle

TAŞ KAĞIT MAKAS 13. BÖLÜM ÖZETI

Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini konu alan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

Yeniden yargılama sürecinde Neşet'in bir anda ortaya çıkması, Umut'un tüm planlarını alt üst eder. Cinayet gecesini adım adım çözmeye devam ederken, babası Rıza çok önemli bir detay daha hatırlar. Umut, o geceyi aydınlatmak zorundadır.

Taş Kağıt Makas 13. Bölüm izle: Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm full izle

Harun Yakar, Kadri Palaz'ın gerçek kimliğini ortaya çıkarır. Aralarındaki büyük yüzleşmeden sonra artık yollarını ayırmaya karar verir. Elindeki tüm belgelerle Alev'e giden Harun, Kadri'nin ve Emirkıranlar'ın tüm suçlarını ortaya dökecektir.

Taş Kağıt Makas 13. Bölüm izle: Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm full izle

Umut, Harun ve Alev bir araya gelip, Emirkıranlar'ı yerle bir edecek büyük bir operasyonun hazırlığındadır. Bu hazırlığın farkına varan Fecir ve Rüya ayaklanırlar. Ailelerini korumak için birlik olmaktan başka şansları yoktur.

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