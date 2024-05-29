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Taş Kağıt Makas 14. Yeni Bölüm fragmanı! Kanal D ile Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
23:20
Taş Kağıt Makas 14. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde yeniden yargılama sürecinde Neşet'in bir anda ortaya çıkması, Umut'un tüm planlarını alt üst eder. Cinayet gecesini adım adım çözmeye devam ederken, babası Rıza çok önemli bir detay daha hatırlar. Peki; Kanal D ile Taş Kağıt Makas 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...