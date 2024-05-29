Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Taş Kağıt Makas 14. Yeni Bölüm fragmanı! Kanal D ile Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 23:20 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 23:20

Taş Kağıt Makas 14. Yeni Bölüm fragmanı! Kanal D ile Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?

Taş Kağıt Makas 14. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde yeniden yargılama sürecinde Neşet'in bir anda ortaya çıkması, Umut'un tüm planlarını alt üst eder. Cinayet gecesini adım adım çözmeye devam ederken, babası Rıza çok önemli bir detay daha hatırlar. Peki; Kanal D ile Taş Kağıt Makas 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Taş Kağıt Makas 14. Yeni Bölüm fragmanı! Kanal D ile Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?

Taş Kağıt Makas 14. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde bir araya gelen Umut, Harun ve Alev, Emirkıranlar'ı yerle bir edecek büyük bir operasyon için kolları sıvar. Bu hazırlığın farkına varan Fecir ve Rüya ayaklanır. Ailelerini korumak için birlik olurlar. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Kanal D fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Taş Kağıt Makas 14. Yeni Bölüm fragmanı! Kanal D ile Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS 13. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayınlanan MF Yapım imzalı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisi, 13. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

28 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/tas-kagit-makas/bolumler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taş Kağıt Makas 14. Yeni Bölüm fragmanı! Kanal D ile Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/tas-kagit-makas/fragmanlar

Taş Kağıt Makas 14. Yeni Bölüm fragmanı! Kanal D ile Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS 13. BÖLÜM ÖZETI

Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini konu alan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

Yeniden yargılama sürecinde Neşet'in bir anda ortaya çıkması, Umut'un tüm planlarını alt üst eder. Cinayet gecesini adım adım çözmeye devam ederken, babası Rıza çok önemli bir detay daha hatırlar. Umut, o geceyi aydınlatmak zorundadır.

Taş Kağıt Makas 14. Yeni Bölüm fragmanı! Kanal D ile Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?

Harun Yakar, Kadri Palaz'ın gerçek kimliğini ortaya çıkarır. Aralarındaki büyük yüzleşmeden sonra artık yollarını ayırmaya karar verir. Elindeki tüm belgelerle Alev'e giden Harun, Kadri'nin ve Emirkıranlar'ın tüm suçlarını ortaya dökecektir.

SON DAKİKA