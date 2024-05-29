Taş Kağıt Makas 14. Yeni Bölüm fragmanı! Kanal D ile Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?

Taş Kağıt Makas 14. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde bir araya gelen Umut, Harun ve Alev, Emirkıranlar'ı yerle bir edecek büyük bir operasyon için kolları sıvar. Bu hazırlığın farkına varan Fecir ve Rüya ayaklanır. Ailelerini korumak için birlik olurlar. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Kanal D fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?