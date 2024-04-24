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Taş Kağıt Makas 8. bölüm canlı izle ekranı: Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı yayın ekranı
Giriş Tarihi: 24.04.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
20:22
Taş Kağıt Makas 8. bölüm canlı izle ekranı: Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı yayın ekranı
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas 8. bölümü için ekran başında yerler alındı. Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük gibi isimlerin yer aldığı yapım bir baba-oğul ve adalet hikayesi anlatılan dizi için "Taş Kağıt Makas canlı izle" araştırması sürüyor. Yeni yapım her hafta Çarşamba günleri ekranlara geliyor. Rıza'nın sağlık durumunun kötüye gitmesiyle birlikte, Umut için zaman daralmaya başlar. Fecir, Umut tehdidiyle mücadele ederken daha büyük bir düşmanla; kendiyle yüzleşmeye başlar. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Taş Kağıt Makas Kanal D ile canlı izle ekranı