Taş Kağıt Makas 8. bölüm canlı izle ekranı: Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı yayın ekranı

Taş Kağıt Makas 8. bölüm için canlı izle araştırmaları devam ediyor. Umut ve Rıza'nın hikayesine odaklanacak yapımda hipertimezi hastalığına da değinilecek. Umut ve babasının hayat mücadelesine değinilen yapımın bu bölümünde Harun'un yıllar önce bir çocuk olarak karşısına çıkan Umut, şimdi rakip avukatı olacaktır. Tecrübe ve hafıza karşı karşıya gelir İşte Taş Kağıt Makas 8. bölüm canlı izle