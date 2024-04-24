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Haberler Yaşam Taş Kağıt Makas 8. bölüm canlı izle ekranı: Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı yayın ekranı
Giriş Tarihi: 24.04.2024 20:22 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 20:22

Taş Kağıt Makas 8. bölüm canlı izle ekranı: Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı yayın ekranı

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas 8. bölümü için ekran başında yerler alındı. Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük gibi isimlerin yer aldığı yapım bir baba-oğul ve adalet hikayesi anlatılan dizi için "Taş Kağıt Makas canlı izle" araştırması sürüyor. Yeni yapım her hafta Çarşamba günleri ekranlara geliyor. Rıza'nın sağlık durumunun kötüye gitmesiyle birlikte, Umut için zaman daralmaya başlar. Fecir, Umut tehdidiyle mücadele ederken daha büyük bir düşmanla; kendiyle yüzleşmeye başlar. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Taş Kağıt Makas Kanal D ile canlı izle ekranı

Taş Kağıt Makas 8. bölüm canlı izle ekranı: Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı yayın ekranı

Taş Kağıt Makas 8. bölüm için canlı izle araştırmaları devam ediyor. Umut ve Rıza'nın hikayesine odaklanacak yapımda hipertimezi hastalığına da değinilecek. Umut ve babasının hayat mücadelesine değinilen yapımın bu bölümünde Harun'un yıllar önce bir çocuk olarak karşısına çıkan Umut, şimdi rakip avukatı olacaktır. Tecrübe ve hafıza karşı karşıya gelir İşte Taş Kağıt Makas 8. bölüm canlı izle

Taş Kağıt Makas 8. bölüm canlı izle ekranı: Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı yayın ekranı

TAŞ KAĞIT MAKAS YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

24 Nisan Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin 8. bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak canlı izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Taş Kağıt Makas 8. bölüm canlı izle ekranı: Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı yayın ekranı

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜM ÖZETİ

İçine düştüğü tuzaktan kurtulmanın yollarını arayan Umut, Alev'in de yardımıyla kendini aklayacak bir yola girmeyi başarır. Ama Harun Yakar ve Kadri Palaz'la da görülecek bir hesabı daha vardır. Rıza'nın sağlık durumunun kötüye gitmesiyle birlikte, Umut için zaman daralmaya başlar.

Taş Kağıt Makas 8. bölüm canlı izle ekranı: Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı yayın ekranı

Alev'e karşı olan takıntısı günden güne artmaya başlayan Fecir, yaşadığı bir kırılmayla birlikte dibe doğru sürüklenir. Eski Fecir'in kalıntıları yeniden günyüzüne çıkar. Fecir, Umut tehdidiyle mücadele ederken daha büyük bir düşmanla; kendiyle yüzleşmeye başlar.

Taş Kağıt Makas 8. bölüm canlı izle ekranı: Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı yayın ekranı

Harun Yakar, herkes için en doğru kararları verdiğini düşünürken; kendini büyük bir sınavın ortasında bulur. Üstelik bu sınav, Kadri abisinin hayatını yakından ilgilendirir.

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