TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜM ÖZETİ

İçine düştüğü tuzaktan kurtulmanın yollarını arayan Umut, Alev'in de yardımıyla kendini aklayacak bir yola girmeyi başarır. Ama Harun Yakar ve Kadri Palaz'la da görülecek bir hesabı daha vardır. Rıza'nın sağlık durumunun kötüye gitmesiyle birlikte, Umut için zaman daralmaya başlar.