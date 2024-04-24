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Haberler Yaşam TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 22:36 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 22:38

TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Taş Kağıt Makas 8.bölümüyle ekranlara geldi. Taş Kağıt Makas 9. bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi ve Burak Yörük'ün yer aldığı yapımın son bölümünde Fecir'in durumu kötüleşir ve Umut için zaman daralmıştır. Fecir Umut'un tehdidiyle yüzleşir. Gelecek bölümde neler olacağını merak edenler araştırmalara başladı. Peki; Kanal D ile Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi bu haftaki bölümüyle izleyiciye heyecanlı anlar yaşattı. Uut ve Fecir düşmanlığı her geçen gün artarken Umut mücadelesine devam etmektedir. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yeni bölüm fragmanı araştırmasına başladı. İşte, Kanal D ile Taş Kağıt Makas 9. Bölüm fragmanı izle ekranı!

TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

TAŞ KAĞIT MAKAS 9.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında yer vereceğiz. Diziye dair fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/tas-kagit-makas/fragmanlar

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TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜM ÖZETİ

İçine düştüğü tuzaktan kurtulmanın yollarını arayan Umut, Alev'in de yardımıyla kendini aklayacak bir yola girmeyi başarır. Ama Harun Yakar ve Kadri Palaz'la da görülecek bir hesabı daha vardır. Rıza'nın sağlık durumunun kötüye gitmesiyle birlikte, Umut için zaman daralmaya başlar.

TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Alev'e karşı olan takıntısı günden güne artmaya başlayan Fecir, yaşadığı bir kırılmayla birlikte dibe doğru sürüklenir. Eski Fecir'in kalıntıları yeniden günyüzüne çıkar. Fecir, Umut tehdidiyle mücadele ederken daha büyük bir düşmanla; kendiyle yüzleşmeye başlar.

TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Harun Yakar, herkes için en doğru kararları verdiğini düşünürken; kendini büyük bir sınavın ortasında bulur. Üstelik bu sınav, Kadri abisinin hayatını yakından ilgilendirir.

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