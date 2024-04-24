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TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
22:38
TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Taş Kağıt Makas 8.bölümüyle ekranlara geldi. Taş Kağıt Makas 9. bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi ve Burak Yörük'ün yer aldığı yapımın son bölümünde Fecir'in durumu kötüleşir ve Umut için zaman daralmıştır. Fecir Umut'un tehdidiyle yüzleşir. Gelecek bölümde neler olacağını merak edenler araştırmalara başladı. Peki; Kanal D ile Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...