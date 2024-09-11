Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
09:50
Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yeni bölüm bugün mü? Kanal D Taş Kağıt Makas yeni sezon tarihi ve oyuncu kadrosu
Kanal D ekranlarında her hafta çarşamba günü yayımlanan Taş Kağıt Makas yeni sezon tarihi ve oyuncuları ile gündemde. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük gibi isimleri bir araya getiren yapımda 2. sezon bekleniyor. Dizinin takipçileri fragman ile buluşurken kadroya katılan sürpriz isim de ortaya çıkmış oldu. Peki; Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, 11 Eylül bugün var mı? İşte, ayrıntılar...