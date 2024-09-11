Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yeni bölüm bugün mü? Kanal D Taş Kağıt Makas yeni sezon tarihi ve oyuncu kadrosu

Taş Kağıt Makas yeni bölüm bugün var mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 2. sezona ait fragman yayımlanırken dizinin yayın tarihi de belli oldu. Babası için adalet mücadelesi veren Umut'un hikayesine odaklanan yapımda dengeler değişiyor. "Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun gerekirse." sözünden yola çıkacak sezon için geri sayım başladı. Peki; Kanal D Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yeni oyuncular kimler?