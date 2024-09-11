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Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:50

Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yeni bölüm bugün mü? Kanal D Taş Kağıt Makas yeni sezon tarihi ve oyuncu kadrosu

Kanal D ekranlarında her hafta çarşamba günü yayımlanan Taş Kağıt Makas yeni sezon tarihi ve oyuncuları ile gündemde. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük gibi isimleri bir araya getiren yapımda 2. sezon bekleniyor. Dizinin takipçileri fragman ile buluşurken kadroya katılan sürpriz isim de ortaya çıkmış oldu. Peki; Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, 11 Eylül bugün var mı? İşte, ayrıntılar...

Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yeni bölüm bugün mü? Kanal D Taş Kağıt Makas yeni sezon tarihi ve oyuncu kadrosu

Taş Kağıt Makas yeni bölüm bugün var mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 2. sezona ait fragman yayımlanırken dizinin yayın tarihi de belli oldu. Babası için adalet mücadelesi veren Umut'un hikayesine odaklanan yapımda dengeler değişiyor. "Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun gerekirse." sözünden yola çıkacak sezon için geri sayım başladı. Peki; Kanal D Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yeni oyuncular kimler?

Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yeni bölüm bugün mü? Kanal D Taş Kağıt Makas yeni sezon tarihi ve oyuncu kadrosu

TAŞ KAĞIT MAKAS BUGÜN VAR MI?

Çarşamba günleri ekrana gelen Taş Kağıt Makas dizisi 11 Eylül için sorgulanmaya başladı. Gözler Kanal D ekranlarına dönerken yeni sezon fragmanı ile birlikte dizinin yeni bölümünün bugün olmadığı anlaşıldı.

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Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yeni bölüm bugün mü? Kanal D Taş Kağıt Makas yeni sezon tarihi ve oyuncu kadrosu

TAŞ KAĞIT MAKAS NE ZAMAN?

Taş Kağıt Makas yeni sezonu 18 Eylül Çarşamba akşamı başlayacak. Kadroya yeni isimler de katıldı.

Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yeni bölüm bugün mü? Kanal D Taş Kağıt Makas yeni sezon tarihi ve oyuncu kadrosu

TAŞ KAĞIT MAKAS 2. SEZON OYUNCULARI

Uraz Kaygılaroğlu ve Hande Doğandemir'in diziye dahil olması ile sezona giriş yaparak dizide, Kaygılaroğlu "Marko", Doğandemir de "Avukat Güneş" karakterine hayat verecek. İki oyuncu da dizinin yayınlanan tanıtım filminde ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yeni bölüm bugün mü? Kanal D Taş Kağıt Makas yeni sezon tarihi ve oyuncu kadrosu

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Umut'a kurulan komployla birlikte Emirkıranlar önemli bir koz elde ederler. Bünyamin Emirkıran da hapse girince, iki tarafta durumlar eşitlenir.

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