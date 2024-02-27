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Haberler Yaşam TAŞ KAĞIT MAKAS NEREDE ÇEKİLİYOR? Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas hangi il, ilçe ve mahallelerde çekiliyor?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 14:52

TAŞ KAĞIT MAKAS NEREDE ÇEKİLİYOR? Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas hangi il, ilçe ve mahallelerde çekiliyor?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas 28 Şubat Çarşamba akşamı yayın hayatına başlıyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu dizinin başrollerini Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi paylaşıyor. MF Yapım imzalı dizi, yayınlanan fragmanları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir baba-oğul ve adalet hikayesine odaklanan dizinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Taş Kağıt Makas nerede çekiliyor? Taş Kağıt Makas çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor? İşte detaylar.

TAŞ KAĞIT MAKAS NEREDE ÇEKİLİYOR? Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas hangi il, ilçe ve mahallelerde çekiliyor?

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas ekran yolculuğuna başlıyor. Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı dizi, unutkan bir baba ile sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip oğlunun hikayesini konu ediniyor. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük gibi isimleri buluşturan yapım, yayınlanan fragmanlarıyla adından söz ettirdi. Bu noktada yeni yapımın konusu, oyuncu kadrosu yanı sıra çekim yerleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas nerede çekiliyor? İşte konusu, oyuncuları ve çekim yerleri...

TAŞ KAĞIT MAKAS NEREDE ÇEKİLİYOR? Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas hangi il, ilçe ve mahallelerde çekiliyor?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği Taş Kağıt Makas dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu MF Yapım imzalı Taş Kağıt Makas dizisi 28 Şubat Çarşamba akşamı ilk bölümüyle saat 20.00'de ekranlarda olacak.

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TAŞ KAĞIT MAKAS NEREDE ÇEKİLİYOR? Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas hangi il, ilçe ve mahallelerde çekiliyor?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arrıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi'nin yer aldığı Taş Kağıt Makas dizisinde gecekondu mahallesinde yaşayan Umut'un, düzenin gerçek sahiplerine karşı babası Rıza'nın (Bülent Seyran) suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği adalet savaşıyla ekrana gelecek.

TAŞ KAĞIT MAKAS NEREDE ÇEKİLİYOR? Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas hangi il, ilçe ve mahallelerde çekiliyor?

Sıradışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut, yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta yine bu süper hafızasını kullanır. Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev de Umut'un babası için sürdürdüğü adalet arayışının en büyük destekçisi olur.

Parlak zekası ve biat ettiği derin yapıyla Harun ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir ise bu savaşın diğer tarafında yer alır. Bu güçler arasında değişen dengede, alzheimer hastası babası için hayatını ortaya koyan Umut'un verdiği adalet savaşını izleyeceğiz.

TAŞ KAĞIT MAKAS NEREDE ÇEKİLİYOR? Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas hangi il, ilçe ve mahallelerde çekiliyor?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi isimler yer alıyor.

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