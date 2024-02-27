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TAŞ KAĞIT MAKAS NEREDE ÇEKİLİYOR? Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas hangi il, ilçe ve mahallelerde çekiliyor?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
14:52
TAŞ KAĞIT MAKAS NEREDE ÇEKİLİYOR? Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas hangi il, ilçe ve mahallelerde çekiliyor?
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas 28 Şubat Çarşamba akşamı yayın hayatına başlıyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu dizinin başrollerini Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi paylaşıyor. MF Yapım imzalı dizi, yayınlanan fragmanları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir baba-oğul ve adalet hikayesine odaklanan dizinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Taş Kağıt Makas nerede çekiliyor? Taş Kağıt Makas çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor? İşte detaylar.