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Haberler Yaşam 90 bin taşerona kadro son dakika 2022: Çalışma son adımda! 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek, şartları neler?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 16:56

90 bin taşerona kadro son dakika 2022: Çalışma son adımda! 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek, şartları neler?

90 bin taşeron işçi kadrosu sorgulanmaya başladı. Bakan Bilgin tarafından son dakika açıklaması ile sözleşmeliye kadronun kapsamının belirlenmesi ardından sırada taşerona kadro konusu bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda son gelindiği Vedat Bilgin tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Çalışanlar 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek, şartları neler, hangi kurumlarda verilecek sorularına yanıt arıyor. Yılsonuna yaklaşılırken düzenlemenin meclise gelmesi bekleniyor. İşte, taşerona kadro 2022 son dakika haberleri ve detaylar…

90 bin taşerona kadro son dakika 2022: Çalışma son adımda! 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek, şartları neler?

90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler soruları gündemdeki yerini aldı. İşçi, emekli, memur, sözleşmeli ve taşeron konusunda birden fazla çalışma yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gündemi oldukça yoğun. Taşerona kadro konusunda çalışmaların sonuna gelindiğini aktaran Bakan Bilgin'den detaylar bekleniyor. Peki, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek? İşte, 90 bin taşeron işçi hakkında merak edilenler…

90 bin taşerona kadro son dakika 2022: Çalışma son adımda! 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek, şartları neler?

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

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90 bin taşerona kadro son dakika 2022: Çalışma son adımda! 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek, şartları neler?

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

Buna göre taşerona kadro meselesinin Kasım ayında çözüme kavuşması bekleniyor.

90 bin taşerona kadro son dakika 2022: Çalışma son adımda! 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek, şartları neler?

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

90 bin taşerona kadro son dakika 2022: Çalışma son adımda! 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek, şartları neler?

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu." ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

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