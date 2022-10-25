Haberler Yaşam 90 bin taşerona kadro son dakika 2022: Çalışma son adımda! 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek, şartları neler?

Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 16:56

90 bin taşerona kadro son dakika 2022: Çalışma son adımda! 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek, şartları neler?

90 bin taşeron işçi kadrosu sorgulanmaya başladı. Bakan Bilgin tarafından son dakika açıklaması ile sözleşmeliye kadronun kapsamının belirlenmesi ardından sırada taşerona kadro konusu bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda son gelindiği Vedat Bilgin tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Çalışanlar 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek, şartları neler, hangi kurumlarda verilecek sorularına yanıt arıyor. Yılsonuna yaklaşılırken düzenlemenin meclise gelmesi bekleniyor. İşte, taşerona kadro 2022 son dakika haberleri ve detaylar…