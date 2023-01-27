Taşerona kadro son durum 2023 gelişmeleri: 90 bin taşeron işçi kimi kapsıyor, ne zaman kadroya geçecek?

TAŞERONA KADRO GELECEK Mİ?

Konuyla ilgili teknik çalışma yaptıklarını aktaran Bakan Bilgin, düzenleme sonrası eksik kalan 90 bin taşeron işçinin kadro alacağını paylaşmıştı:

"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."