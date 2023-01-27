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Haberler Yaşam Taşerona kadro son durum 2023 gelişmeleri: 90 bin taşeron işçi kimi kapsıyor, ne zaman kadroya geçecek?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 10:42

Taşerona kadro son durum 2023 gelişmeleri: 90 bin taşeron işçi kimi kapsıyor, ne zaman kadroya geçecek?

Sözleşmeli personelin kadroya geçişi ardından taşerona kadro son durum gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yılsonunda Bakan Bilgin tarafından müjdesi verilen çalışma hakkında araştırmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen düzenlemede teknik çalışma üzerinde duruluyor. 90 bin taşeron işçi kimi kapsıyor, ne zaman kadroya geçecek soruları yanıt arıyor. Peki, taşerona kadro gelecek mi, ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? İşte, taşeron kadro haberleri 2023…

Taşerona kadro son durum 2023 gelişmeleri: 90 bin taşeron işçi kimi kapsıyor, ne zaman kadroya geçecek?

Taşerona kadro son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Sözleşmeli düzenlemesinin yürürlüğe girmesi ardından beklenen taşeron kadro 2023 yılı için sorgulanıyor. Bakan Bilgin ve Memur-SEN ortak çalışmalarında yürütülen kadro dosyası adım adım gerçekleşmeye devam ediyor. Peki, 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek, kimleri kapsıyor? İşte, taşerona kadro son durum gelişmeleri…

Taşerona kadro son durum 2023 gelişmeleri: 90 bin taşeron işçi kimi kapsıyor, ne zaman kadroya geçecek?

SÖZLEŞMELİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE!

458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçişin sağlayacak Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı.

Resmi Gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi.

Yürürlük tarihi sonrası sözleşmeli personele kadro yasası için 30 günlük bir müracaat süreci başlayacak. Çalışanlar yasadan yararlanmak için isteğe bağşı başvuruda bulunacak.

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Taşerona kadro son durum 2023 gelişmeleri: 90 bin taşeron işçi kimi kapsıyor, ne zaman kadroya geçecek?

TAŞERONA KADRO GELECEK Mİ?

Konuyla ilgili teknik çalışma yaptıklarını aktaran Bakan Bilgin, düzenleme sonrası eksik kalan 90 bin taşeron işçinin kadro alacağını paylaşmıştı:

"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."

Taşerona kadro son durum 2023 gelişmeleri: 90 bin taşeron işçi kimi kapsıyor, ne zaman kadroya geçecek?

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

90 bin işçi kadrosunun kimleri ve hangi kurumları kapsadığı düzenlemeye dair en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili çalışma detaylı hale geldikçe açıklama yapılması bekleniyor.

Taşerona kadro son durum 2023 gelişmeleri: 90 bin taşeron işçi kimi kapsıyor, ne zaman kadroya geçecek?

TAŞERON VE GEÇİCİ İŞÇİYE AYRI KADRO ÇALIŞMASI!

Geçtiğimiz günlerde geçici işçi meselesine değinen Bakan Bilgin şu ifadeleri kullanmıştı:

"O meclise gönderilecek hale gelecek, teknik çalışmaları yapıyoruz. O sorunun çözülmesine hassasiyet gösteriyoruz.

O arkadaşlarımızın bütün haklarından istifade etmesini sağlayacak bir düzenleme yapıyoruz. Taşeronla karıştırılıyor, onunla aynı değil. O ayrı bir konu."

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