Taşerona kadro son durum 2023 gelişmeleri: 90 bin taşeron işçi kimi kapsıyor, ne zaman kadroya geçecek?

Sözleşmeli personelin kadroya geçişi ardından taşerona kadro son durum gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yılsonunda Bakan Bilgin tarafından müjdesi verilen çalışma hakkında araştırmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen düzenlemede teknik çalışma üzerinde duruluyor. 90 bin taşeron işçi kimi kapsıyor, ne zaman kadroya geçecek soruları yanıt arıyor. Peki, taşerona kadro gelecek mi, ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? İşte, taşeron kadro haberleri 2023…