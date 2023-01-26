TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2023: 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek?

90 bin taşeron işçi kadro alacak mı sorusu gündemden düşmüyor. Sözleşmeli personele kadronun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ardından taşerona kadro son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl Bakan Bilgin tarafından müjdesi verilen konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde teknik çalışma sürüyor. 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. Peki, 2023 taşerona kadro şartları neler, gelecek mi? İşte, son durum gelişmeleri…