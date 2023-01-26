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Haberler Yaşam TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2023: 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 14:53

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2023: 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek?

90 bin taşeron işçi kadro alacak mı sorusu gündemden düşmüyor. Sözleşmeli personele kadronun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ardından taşerona kadro son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl Bakan Bilgin tarafından müjdesi verilen konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde teknik çalışma sürüyor. 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. Peki, 2023 taşerona kadro şartları neler, gelecek mi? İşte, son durum gelişmeleri…

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2023: 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek?

Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri ile takip ediliyor. Sözleşmeliye kadro yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma takviminde sırada geçici işçiler ve 90 bin taşeron işçi kadro çalışmaları yer alıyor. 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, gelecek mi soruları yanıt arıyor. Memur-SEN ile yürütülen ortak çalışmalar kamunun yolunu açıyor. Peki, taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2023: 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek?

SÖZLEŞMELİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE!

458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçişin sağlayacak Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı.

Resmi Gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi.

Yürürlük tarihi sonrası sözleşmeli personele kadro yasası için 30 günlük bir müracaat süreci başlayacak. Çalışanlar yasadan yararlanmak için isteğe bağşı başvuruda bulunacak.

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TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2023: 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek?

TAŞERONA KADRO GELECEK Mİ?

Konuyla ilgili teknik çalışma yaptıklarını aktaran Bakan Bilgin, düzenleme sonrası eksik kalan 90 bin taşeron işçinin kadro alacağını paylaşmıştı:

"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2023: 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek?

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

90 bin işçi kadrosunun kimleri ve hangi kurumları kapsadığı düzenlemeye dair en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili çalışma detaylı hale geldikçe açıklama yapılması bekleniyor.

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2023: 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek?

TAŞERON VE GEÇİCİ İŞÇİYE AYRI KADRO ÇALIŞMASI!

Geçtiğimiz günlerde geçici işçi meselesine değinen Bakan Bilgin şu ifadeleri kullanmıştı:

"O meclise gönderilecek hale gelecek, teknik çalışmaları yapıyoruz. O sorunun çözülmesine hassasiyet gösteriyoruz.

O arkadaşlarımızın bütün haklarından istifade etmesini sağlayacak bir düzenleme yapıyoruz. Taşeronla karıştırılıyor, onunla aynı değil. O ayrı bir konu."

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