Taşerona kadro 2023 son dakika: Neredeyse tamamlandı! 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman gelecek? Taşerona kadro kimleri kapsıyor?

Kadro haberleri takip edilmeye devam ediyor. Son olarak geçici işçilere yönelik yapılan kadro düzenlemesi Meclis'te yerini aldı. Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları ve Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları ile inceleniyor. Gelen açıklamaya göre çalışma neredeyse tamamlanmış durumda. 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman gelecek? İşte, taşerona kadro 2023 son dakika haberleri ile son durum…