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Haberler Yaşam Taşerona kadro 2023 son dakika: Neredeyse tamamlandı! 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman gelecek? Taşerona kadro kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 23:41

Taşerona kadro 2023 son dakika: Neredeyse tamamlandı! 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman gelecek? Taşerona kadro kimleri kapsıyor?

Kadro haberleri takip edilmeye devam ediyor. Son olarak geçici işçilere yönelik yapılan kadro düzenlemesi Meclis'te yerini aldı. Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları ve Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları ile inceleniyor. Gelen açıklamaya göre çalışma neredeyse tamamlanmış durumda. 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman gelecek? İşte, taşerona kadro 2023 son dakika haberleri ile son durum…

Taşerona kadro 2023 son dakika: Neredeyse tamamlandı! 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman gelecek? Taşerona kadro kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, var mı soruları işçinin gündemindeki yerini koruyor. Bakan Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışma üzerinde yoğunlaştıklarını aktardı. Geçici işçinin kadro alması sonrası gündemde 90 bin taşeron işçi olacak. Bakan Bilgin, çalışmanın Meclis tarihine dair de bilgi verdi. Peki, Taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, taşerona kadro 2023 son dakika haberleri...

Taşerona kadro 2023 son dakika: Neredeyse tamamlandı! 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman gelecek? Taşerona kadro kimleri kapsıyor?

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI: KAMUDAKİ TAŞERONLARI PLANLADIK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

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Taşerona kadro 2023 son dakika: Neredeyse tamamlandı! 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman gelecek? Taşerona kadro kimleri kapsıyor?

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO MECLİS'TE YERİNİ ALDI!

Meclis'te yoğun gündem devam ediyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Bakan Bilgin Bakanlık çalışmalarının başında geçici işçi dosyasının olduğunu aktarmıştı.Sıra taşeron işçide olacak!

Taşerona kadro 2023 son dakika: Neredeyse tamamlandı! 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman gelecek? Taşerona kadro kimleri kapsıyor?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

Taşerona kadro 2023 son dakika: Neredeyse tamamlandı! 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman gelecek? Taşerona kadro kimleri kapsıyor?

"700 BİN İŞÇİNİN KAMU SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

Başkan Erdün Atalay, "seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

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