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Haberler Yaşam TAŞERONA KADRO 2023 çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 29.03.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 15:44

TAŞERONA KADRO 2023 çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler!

90 bin taşerona kadro konusunda son durum ve gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından TBMM çalışmalarına ara vermiş 28 Şubat itibariyle ise EYT konusuyla açılış yapmıştı. Şimdi ise binlerce taşeron işçi "90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sözleşmeliye kadro düzenlemesi kapsamında 458 bin 615 kişiye kadro verilmesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. İşte taşeron işçiye kadro konusunda meclis çalışmaları son durumu…

TAŞERONA KADRO 2023 çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler!

Vatandaşlar "90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi?" soruları ile son durum yakından takip ediliyor. Gözler meclisten gelecek taşerona kadro gelişmelerine çevrilmiş durumda. Bakan Vedat Bilgin konuya yönelik son açıklamasında 90 bin işçinin yararlanmadığına dikkat çekmiş ve çalışmaların sürdüğünü aktarmıştı. Geçtiğimiz aylarda meclis çalışanlarının kadroya geçirilmesi sonrası gözler yeniden TBMM'den gelecek yeni habere çevrildi. İşte taşeron işçiye kadro konusunda son durum.

TAŞERONA KADRO 2023 çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler!

SON DAKİKA: GEÇİŞİ İŞÇİLERE KADRO GELİYOR!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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TAŞERONA KADRO 2023 çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler!

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

TAŞERONA KADRO 2023 çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler!

90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM

90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyor. Bu sorunun çözülmesi ardından sırada taşerona kadro olacak.

Konuya dair Bakan Vedat Bilgin'den açıklama geldi:

TAŞERONA KADRO 2023 çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığına vurgu yaptı.

Bakan Bilgin açıklamasında " Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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