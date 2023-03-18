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Haberler Yaşam Taşerona kadro son dakika 2023 gelişmeleri: Çalışmalar başladı! Taşerona kadro var mı, şartları neler, ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 18.03.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 13:53

Taşerona kadro son dakika 2023 gelişmeleri: Çalışmalar başladı! Taşerona kadro var mı, şartları neler, ne zaman gelecek?

Taşeron kadro haberleri ile takip ediliyor. Çalışmaların başladığını aktaran Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde sırada geçici işçilerin olduğunu aktardı. Ardından taşeron işçi Meclis'te yerini alacak. Taşerona kadro son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Yeni yılla birlikte sözleşmeliye kadro, EYT gibi konuların çözüme kavuşması ardından 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, şartları neler soruları yanıt arıyor. Düzenleme için geri sayım başladı. İşte, taşerona kadro son dakika 2023 gelişmeleri…

Taşerona kadro son dakika 2023 gelişmeleri: Çalışmalar başladı! Taşerona kadro var mı, şartları neler, ne zaman gelecek?

Taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek, var mı soruları gündemdeki yerini aldı. Bakanlık tarafından hazırlanacak kanun teklifi TBMM'ye sunulacak. Son olarak Başkan Erdoğan ve TÜRK-İŞ görüşmesinde ele alınan taşerona kadro son dakika 2023 haberleri ile takip ediliyor. Geçici ve taşeron işçi kadro bekliyor. Geçtiğimiz yıl açıklanan konu üzerinde yoğunlaşan işçi ve işveren yeni karar için araştırmalara başladı. İşte, 90 bin taşerona kadro son durum

Taşerona kadro son dakika 2023 gelişmeleri: Çalışmalar başladı! Taşerona kadro var mı, şartları neler, ne zaman gelecek?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

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Taşerona kadro son dakika 2023 gelişmeleri: Çalışmalar başladı! Taşerona kadro var mı, şartları neler, ne zaman gelecek?

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA

90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyor. Bu sorunun çözülmesi ardından sırada taşerona kadro olacak.

Konuya dair Bakan Vedat Bilgin'den açıklama geldi:

Taşerona kadro son dakika 2023 gelişmeleri: Çalışmalar başladı! Taşerona kadro var mı, şartları neler, ne zaman gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığına vurgu yaptı.

Taşerona kadro son dakika 2023 gelişmeleri: Çalışmalar başladı! Taşerona kadro var mı, şartları neler, ne zaman gelecek?

Bakan Bilgin açıklamasında " Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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