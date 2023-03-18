Taşerona kadro son dakika 2023 gelişmeleri: Çalışmalar başladı! Taşerona kadro var mı, şartları neler, ne zaman gelecek?

Taşeron kadro haberleri ile takip ediliyor. Çalışmaların başladığını aktaran Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde sırada geçici işçilerin olduğunu aktardı. Ardından taşeron işçi Meclis'te yerini alacak. Taşerona kadro son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Yeni yılla birlikte sözleşmeliye kadro, EYT gibi konuların çözüme kavuşması ardından 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, şartları neler soruları yanıt arıyor. Düzenleme için geri sayım başladı. İşte, taşerona kadro son dakika 2023 gelişmeleri…