Taşerona kadro son dakika 2023 gelişmeleri: Çalışmalar başladı! Taşerona kadro var mı, şartları neler, ne zaman gelecek?

Taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek, var mı soruları gündemdeki yerini aldı. Bakanlık tarafından hazırlanacak kanun teklifi TBMM'ye sunulacak. Son olarak Başkan Erdoğan ve TÜRK-İŞ görüşmesinde ele alınan taşerona kadro son dakika 2023 haberleri ile takip ediliyor. Geçici ve taşeron işçi kadro bekliyor. Geçtiğimiz yıl açıklanan konu üzerinde yoğunlaşan işçi ve işveren yeni karar için araştırmalara başladı. İşte, 90 bin taşerona kadro son durum…