Haberler Yaşam Taşerona kadro son dakika 2023: Meclis gündeminde! 90 Bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, şartları neler?

Giriş Tarihi: 17.03.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 11:58

Taşerona kadro son dakika 2023: Meclis gündeminde! 90 Bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, şartları neler?

Taşeron işçi kadroya geçiyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Bakan Bilgin liderliğinde yürütülen süreçte araştırmalar sürüyor. Taşerona kadro son dakika gelişmeleri bu kez Meclis süreci ile gündemde. EYT'nin çözülmesi ardından geçici işçi sorunu TBMM gündeminde yerini almaya başladı. Vedat Bilgin'in açıklamasına göre sırada kadro çalışmaları var. 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, şartları neler gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte, taşerona kadro son dakika 2023 haberleri…