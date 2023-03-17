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Haberler Yaşam Taşerona kadro son dakika 2023: Meclis gündeminde! 90 Bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, şartları neler?
Giriş Tarihi: 17.03.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 11:58

Taşerona kadro son dakika 2023: Meclis gündeminde! 90 Bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, şartları neler?

Taşeron işçi kadroya geçiyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Bakan Bilgin liderliğinde yürütülen süreçte araştırmalar sürüyor. Taşerona kadro son dakika gelişmeleri bu kez Meclis süreci ile gündemde. EYT'nin çözülmesi ardından geçici işçi sorunu TBMM gündeminde yerini almaya başladı. Vedat Bilgin'in açıklamasına göre sırada kadro çalışmaları var. 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, şartları neler gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte, taşerona kadro son dakika 2023 haberleri…

Taşerona kadro son dakika 2023: Meclis gündeminde! 90 Bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, şartları neler?

Taşerona kadro ne zaman gelecek, var mı, şartları neler soruları yanıt arıyor. Bakan Bilgin'in açıklamaları ile takip edilen süreçte kanun teklifi bekleniyor. Taşeron işçi kadro alması ardından yeni haklarına kavuşacak. 90 bin taşerona kadro son dakika haberleri ile takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gündeminde geçici işçiler yer alıyor. Ardından çalışmalar taşeron için başlayacak. İşte, 2023 taşerona kadro son durum gelişmeleri…

Taşerona kadro son dakika 2023: Meclis gündeminde! 90 Bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, şartları neler?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

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Taşerona kadro son dakika 2023: Meclis gündeminde! 90 Bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, şartları neler?

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM

90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyor. Bu sorunun çözülmesi ardından sırada taşerona kadro olacak.

Konuya dair Bakan Vedat Bilgin'den açıklama geldi:

Taşerona kadro son dakika 2023: Meclis gündeminde! 90 Bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, şartları neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığına vurgu yaptı.

Taşerona kadro son dakika 2023: Meclis gündeminde! 90 Bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, şartları neler?

Bakan Bilgin açıklamasında " Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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