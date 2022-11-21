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Haberler Yaşam Taşerona kadro son durum 21 Kasım 2022: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman gelecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 14:45 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 14:45

Taşerona kadro son durum 21 Kasım 2022: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman gelecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro son durum çalışanların gündeminde yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmada Bakan Bilgin'in aktardıklarına göre sona gelindi. Sözleşmeliye kadro konusuyla birlikte değerlendirilen çalışmada 90 bin taşeron işçiye kadro verilecek. Konuyla ilgili toplantılar sürerken yeni yılla birlikte açıklanan konu başlıkları arasında olacak. Peki, 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman gelecek, hangi kurumlarda, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, 90 bin taşerona kadro son dakika haberleri…

Taşerona kadro son durum 21 Kasım 2022: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman gelecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro son durum işçinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bakan Vedat Bilgin tarafından aktarılan detaylar netleşmeye başlıyor. Yılsonuna yaklaştıkça ocak zammı ile birlikte mevsimlik işçi, sözleşmeliye kadro, taşerona kadro gibi konular hakkında araştırmalar hız kazandı. 90 bin taşeron işçiye kadro son dakika haberleri işçinin gündeminde. Peki, 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, hangi kurumlarda verilecek? İşte, 90 bin taşeron işçi kadrosu hakkında merak edilenler…

Taşerona kadro son durum 21 Kasım 2022: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman gelecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

Buna göre taşerona kadro meselesinin Kasım ayında çözüme kavuşması bekleniyor.

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Taşerona kadro son durum 21 Kasım 2022: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman gelecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız." ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Taşerona kadro son durum 21 Kasım 2022: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman gelecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Detayların önümüzdeki Kabine Toplantısı ardından ya da Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.

Taşerona kadro son durum 21 Kasım 2022: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman gelecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GELİYOR!

Bakan Bilgin'den sözleşmeli memurun kadroya geçişi hakkında bir son dakika açıklaması geldi:

"Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz."

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