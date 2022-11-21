Taşerona kadro son durum 21 Kasım 2022: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman gelecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro son durum çalışanların gündeminde yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmada Bakan Bilgin'in aktardıklarına göre sona gelindi. Sözleşmeliye kadro konusuyla birlikte değerlendirilen çalışmada 90 bin taşeron işçiye kadro verilecek. Konuyla ilgili toplantılar sürerken yeni yılla birlikte açıklanan konu başlıkları arasında olacak. Peki, 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman gelecek, hangi kurumlarda, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, 90 bin taşerona kadro son dakika haberleri…