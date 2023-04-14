Haberler Yaşam Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Bilgin'den açıklama! 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

Giriş Tarihi: 14.04.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 10:14

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Bilgin'den açıklama! 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

Taşeron işçi kadro almayı bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in aktardığına göre kadro çalışması neredeyse tamamlandı. Taşerona kadro son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Son olarak Meclis'ten çıkan geçici işçiye kadro dosyası ardından sıra taşeronlarda olacak. Seçim mesaisi nedeniyle ara verilen TBMM'de ilk konu kadro olacak. 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek soruları yanıt arıyor. Belediye çalışanları başta olmak üzere kalem kalem araştırılan çalışmada teknik kısım tamamlanmak üzere. İşte, taşerona kadro son dakika haberleri 2023…