Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Bilgin'den açıklama! 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 10:14

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Bilgin'den açıklama! 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

Taşeron işçi kadro almayı bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in aktardığına göre kadro çalışması neredeyse tamamlandı. Taşerona kadro son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Son olarak Meclis'ten çıkan geçici işçiye kadro dosyası ardından sıra taşeronlarda olacak. Seçim mesaisi nedeniyle ara verilen TBMM'de ilk konu kadro olacak. 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek soruları yanıt arıyor. Belediye çalışanları başta olmak üzere kalem kalem araştırılan çalışmada teknik kısım tamamlanmak üzere. İşte, taşerona kadro son dakika haberleri 2023…

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Bilgin’den açıklama! 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

Taşerona kadro 2023 çalışmaları arasında ilk sırayı aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde; Bakan Bilgin liderliğinde yürütülen çalışmalar heyecanla bekleniyor. Seçim sonrası Meclis'te yer alması beklenen dosya için araştırmalar sürüyor. 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek, şartları neler soruları yanıt arıyor. Konuya dair Başkan Erdoğan ve TÜRK-İŞ görüşmesi oldukça kritik olmuştu. İşte, taşerona kadro son dakika haberleri

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Bilgin’den açıklama! 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA: KAMUDAKİ TAŞERONLARI PLANLADIK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Bilgin’den açıklama! 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Bilgin’den açıklama! 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Bilgin’den açıklama! 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

"700 BİN İŞÇİNİN KAMU SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

Başkan Erdün Atalay, "seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

SON DAKİKA