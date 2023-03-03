Haberler Yaşam Taşerona kadro son durum gelişmeleri 3 Mart - Gözler Meclis'te! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi?

Giriş Tarihi: 03.03.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 09:16

Taşerona kadro son durum gelişmeleri 3 Mart - Gözler Meclis'te! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi?

Çalışmalarına yeniden başlayan meclis çalışmaları ile beraber taşerona kadro konusu yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda meclis çalışanlarının kadroya geçirilmesi sonrası gözler yeniden TBMM'den gelecek yeni müjdeli habere çevrildi. Bu noktada ise "90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi?" soruları ile son durum yakından takip ediliyor. Bakan Vedat Bilgin açıklamasında 90 bin işçinin yararlanmadığına dikkat çekmiş ve çalışmaların sürdüğünü aktarmıştı. İşte taşeron işçiye kadro konusunda son durum.