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Haberler Yaşam Taşerona kadro son durum gelişmeleri 3 Mart - Gözler Meclis'te! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi?
Giriş Tarihi: 03.03.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 09:16

Taşerona kadro son durum gelişmeleri 3 Mart - Gözler Meclis'te! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi?

Çalışmalarına yeniden başlayan meclis çalışmaları ile beraber taşerona kadro konusu yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda meclis çalışanlarının kadroya geçirilmesi sonrası gözler yeniden TBMM'den gelecek yeni müjdeli habere çevrildi. Bu noktada ise "90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi?" soruları ile son durum yakından takip ediliyor. Bakan Vedat Bilgin açıklamasında 90 bin işçinin yararlanmadığına dikkat çekmiş ve çalışmaların sürdüğünü aktarmıştı. İşte taşeron işçiye kadro konusunda son durum.

Taşerona kadro son durum gelişmeleri 3 Mart - Gözler Meclis’te! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi?

Taşerona kadro son durum ve gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından TBMM çalışmalarına ara vermişti. 28 Şubat itibariyle Meclis çalışmalarına tekrar başladı. Şimdi ise binlerce taşeron işçi "90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi?" sorularıyla kadroya geçmek üzere gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte taşeron işçiye kadro konusunda meclis çalışmaları son durumu…

Taşerona kadro son durum gelişmeleri 3 Mart - Gözler Meclis’te! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi?

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığına vurgu yaptı.

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Taşerona kadro son durum gelişmeleri 3 Mart - Gözler Meclis’te! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi?

Bakan Bilgin açıklamasında " Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Taşerona kadro son durum gelişmeleri 3 Mart - Gözler Meclis’te! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi?

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Meclis çalışmalarına 21 gün boyunca ara verdi. Bu sebeple görüşülen konular ve yapılan çalışmalar sekteye uğradı. Meclis'in ilk gündemi deprem bölgesinde atılacak adımlar, EYT, vergi affı olacak. Sonrasında ise Taşerona kadro konusunun çözüme kavuşması bekleniyor.

Taşerona kadro konusunda yeni bir gelişme yaşandığında detaylar habere eklenecektir.

Taşerona kadro son durum gelişmeleri 3 Mart - Gözler Meclis’te! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi?

Çalışma sona erdikten sonra düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Milletvekillerinin imzası ile birlikte yasa tasarısı kabul edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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