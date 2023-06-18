Haberler Yaşam Tatil için İstanbul’a gelen Japon turist Taksim’de hayatının şokunu yaşadı!

Giriş Tarihi: 18.06.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 12:04

Tatil için İstanbul’a gelen Japon turist Taksim’de hayatının şokunu yaşadı!

Tatil için İstanbul'a gelen Japon turist, cep telefonuna koruyucu cam taktırmak istedi. Ancak dükkana girdiğinde bir kişi telefonunu çalıp izini kaybettirdi. O anlar böyle görüntülendi…