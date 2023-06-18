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Haberler Yaşam Tatil için İstanbul’a gelen Japon turist Taksim’de hayatının şokunu yaşadı!
Giriş Tarihi: 18.06.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 12:04

Tatil için İstanbul’a gelen Japon turist Taksim’de hayatının şokunu yaşadı!

Tatil için İstanbul'a gelen Japon turist, cep telefonuna koruyucu cam taktırmak istedi. Ancak dükkana girdiğinde bir kişi telefonunu çalıp izini kaybettirdi. O anlar böyle görüntülendi…

DHA
Tatil için İstanbul’a gelen Japon turist Taksim’de hayatının şokunu yaşadı!

İnanılmaz olay, İstanbul Taksim'de yaşandı. Tatil için İstanbul'a gelen Japon turist, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nı gezdikten sonra cep telefonuna koruyucu cam satın almak için cep telefonu dükkanına girdi.

Tatil için İstanbul’a gelen Japon turist Taksim’de hayatının şokunu yaşadı!

Dükkan sahibi turist ile ilgilendiği sırada bir kişi dükkanın girişine gelerek vitrinde bulunan cep telefonunu almaya çalıştı.

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Tatil için İstanbul’a gelen Japon turist Taksim’de hayatının şokunu yaşadı!

Vitrinin kilitli olması nedeniyle başarılı olamayan kişi, dükkan sahibinin engellemelerine rağmen bu sefer tezgahta duran cep telefonunu çalmaya çalıştı.

Tatil için İstanbul’a gelen Japon turist Taksim’de hayatının şokunu yaşadı!

İki hırsızlık girişiminde başarılı olamayan kişi, o sırada kendisini şaşkınlıkla izleyen Japon turistin elinde bulunan cep telefonunu alıp kaçtı.

Tatil için İstanbul’a gelen Japon turist Taksim’de hayatının şokunu yaşadı!

İş yeri sahibi kapkaççının peşinden koşsa da yakalayamazken, Japon turist cep telefonunu alıp kaçan kişiden şikayetçi oldu.

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