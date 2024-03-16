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Haberler Yaşam Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler vize istemiyor: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler 2024 listesi
Giriş Tarihi: 16.03.2024 09:45

Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler vize istemiyor: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler 2024 listesi

Türk vatandaşları tatil rotalarına yerli lokasyonların yanı sıra yurt dışını da ekledi. Ancak bu ziyaretlerde ülkelere göre bazı belgeler istenmekte. İstenen bu belgeler arasında ülkeye giriş vizesi de bulunmakta. Peki Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler hangileri? Hangi ülkeye sadece kimlik ya da pasaportla seyahat gerçekleştirilebilir? İşte Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülkeler

Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler vize istemiyor: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler 2024 listesi

Kimlikkle seyahat dönemine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. O ülkelere kimlikle geçiş sağlamak için mutabakat sağlandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile kimlikle seyahat başlayacak. Peki seyahat için Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte detaylar...

Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler vize istemiyor: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler 2024 listesi

BİR YILDA TOPLAM 40 GÜN TATİL...
Çalışanlar, Türkiye'de 2024 yılında 16 gün resmi tatil yapacak. Böylece yıllık izninden bir hafta kullanan kişiler, resmi tatille birlikte 1 sene içinde 40 gün izin yapmış olacak.

Bu rakama hafta sonu izinleri de dahil.

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Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler vize istemiyor: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler 2024 listesi

RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Peki bu kapsamda resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte merak edilen sorunun cevabı...

İşte o liste;

Yılbaşı -1 Ocak Pazartesi - Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Ramazan Bayramı arefe (öğleden sonra) - 9 Nisan

Ramazan Bayramı 1. gün - 10 Nisan

Ramazan Bayramı 2. gün - 11 Nisan

Ramazan Bayramı 3. gün - 12 Nisan - Salı arife, çarşamba, perşembe, cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan Salı - Pazartesi izin alarak 4 gün tatil .

Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs Çarşamba - Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs

Kurban Bayramı arefe (öğleden sonra) - 15 Haziran

Kurban Bayramı 1. gün - 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. gün - 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. gün - 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. gün - 19 Haziran Çarşamba - 2 gün izin alarak 9 gün tatil.

Demokrasi Bayramı - 15 Temmuz Pazartesi - Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil

Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim Salı - Pazartesi izin alınırsa 3 gün tatil

Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler vize istemiyor: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler 2024 listesi

VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER 2024 LİSTESİ

Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler vize istemiyor: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler 2024 listesi

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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