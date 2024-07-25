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Tatil yapacaklar dikkat! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte kimliğinizle gidebileceğiniz ülkeler
Giriş Tarihi: 25.07.2024 09:24
Tatil yapacaklar dikkat! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte kimliğinizle gidebileceğiniz ülkeler
Yapılan uluslararası anlaşmalar gereği bazı ülkeler, sınır geçişlerinden Türk vatandaşlarından vize istiyor. Bu süreç hem zaman hem de daha fazla para kaybına neden oluyor. Ancak yurtdışı tatil yapan Türk vatandaşları için daha kolay gidilebilen ülkeler de mevcut. Birçok ülke Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Yalnızca pasaportunuz ya da bazı ülkelere de yalnızca kimliğinizle seyahat edebilmeniz mümkün. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin listesi...