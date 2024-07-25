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Giriş Tarihi: 25.07.2024 09:24

Tatil yapacaklar dikkat! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte kimliğinizle gidebileceğiniz ülkeler

Yapılan uluslararası anlaşmalar gereği bazı ülkeler, sınır geçişlerinden Türk vatandaşlarından vize istiyor. Bu süreç hem zaman hem de daha fazla para kaybına neden oluyor. Ancak yurtdışı tatil yapan Türk vatandaşları için daha kolay gidilebilen ülkeler de mevcut. Birçok ülke Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Yalnızca pasaportunuz ya da bazı ülkelere de yalnızca kimliğinizle seyahat edebilmeniz mümkün. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin listesi...

Tatil yapacaklar dikkat! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte kimliğinizle gidebileceğiniz ülkeler

Yanınıza yalnızca kimliğinizi alarak seyahat edebileceğiniz ülkeler, konforlu bir tatilin yanı sıra yeni yerler keşfetmenin de formülü. "Hangi ülkelere kimlikle gidebilirim?" diye soranlara cevabı...

Tatil yapacaklar dikkat! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte kimliğinizle gidebileceğiniz ülkeler

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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Tatil yapacaklar dikkat! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte kimliğinizle gidebileceğiniz ülkeler

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

Tatil yapacaklar dikkat! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte kimliğinizle gidebileceğiniz ülkeler

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

Tatil yapacaklar dikkat! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte kimliğinizle gidebileceğiniz ülkeler

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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