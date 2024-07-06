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Haberler Yaşam Tatile geldi eniştesini öldürdü! Sorgusunda vahşetin sebebini anlattı!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 10:48

Tatile geldi eniştesini öldürdü! Sorgusunda vahşetin sebebini anlattı!

İstanbul'da oto galericilik yapan Mehmet Kuş (27), tatil yapmak için Adana'daki ailesinin yanına geldi. Kuş, ablasına şiddet uyguladığını iddia ettiği eniştesi Faruk Soyyiğit'le (33) buluştu. İkili arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Kuş, silahla birlikte eniştesini vurup öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Kuş, "İstanbul'dan tatil yapmak için ailemin yanında gelmiştim. Faruk, ablama kötü davranıyordu. Konuşmak için çağırdım. Beni tersleyince tartışma çıktı. Pişmanım" dedi, tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU
Tatile geldi eniştesini öldürdü! Sorgusunda vahşetin sebebini anlattı!

Kan donduran olay, 4 Temmuz'da Yüreğir ilçesi Doğankent-Pekmezli Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Soyyiğit'in, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı eşi T.S. (29), bir süre önce şiddete dayanamayarak ailesinin evine döndü.

Tatile geldi eniştesini öldürdü! Sorgusunda vahşetin sebebini anlattı!

T.S.'nin İstanbul'da oto galericilik yapan kardeşi Mehmet Kuş, tatil için Adana'daki ailesinin yanına geldi. Durumu öğrenen Kuş, konuşmak için eniştesi Soyyiğit'i yanına çağırdı.

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Tatile geldi eniştesini öldürdü! Sorgusunda vahşetin sebebini anlattı!

Boş bir arsada buluşan Soyyiğit ile Kuş arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kuş, belinden çıkardığı tabancayla Soyyiğit'i karnından vurup, kaçtı.

Tatile geldi eniştesini öldürdü! Sorgusunda vahşetin sebebini anlattı!

"ABLAMA KÖTÜ DAVRANIYORDU"
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Soyyiğit kurtarılamadı.

Tatile geldi eniştesini öldürdü! Sorgusunda vahşetin sebebini anlattı!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.

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