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ine farklılı katmak isteyenler buraya! İşte gidebileceğiz ülkeler

Yaz inin gelmesiyle, herkes tatil planları yapmaya başladı. Ancak bu sene tatilinde rotayı başka yere çevirmek isteyenler, farklı noktalar aramaya başladı. İşte sizler için gidebileceğiniz 113 tatil cennetini derledik.

Giriş Tarihi: 10.07.2018 19:05 Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 19:17
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ine farklılı katmak isteyenler buraya! İşte gidebileceğiz ülkeler
Tatiline farklılı katmak isteyenler buraya! İşte vizesiz gidebileceğiz ülkeler

Dünyada birçok ülkede vize uygulaması varken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 9 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 112 ülke...

Androrra

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

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ine farklılı katmak isteyenler buraya! İşte gidebileceğiz ülkeler
Tatiline farklılı katmak isteyenler buraya! İşte vizesiz gidebileceğiz ülkeler

Antigua ve Barbuda

180 gün .

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ine farklılı katmak isteyenler buraya! İşte gidebileceğiz ülkeler
Tatiline farklılı katmak isteyenler buraya! İşte vizesiz gidebileceğiz ülkeler

Arjantin

90 gün .

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ine farklılı katmak isteyenler buraya! İşte gidebileceğiz ülkeler
Tatiline farklılı katmak isteyenler buraya! İşte vizesiz gidebileceğiz ülkeler

Arnavutluk

90 gün .

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ine farklılı katmak isteyenler buraya! İşte gidebileceğiz ülkeler
Tatiline farklılı katmak isteyenler buraya! İşte vizesiz gidebileceğiz ülkeler

Azerbaycan

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor.

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ine farklılı katmak isteyenler buraya! İşte gidebileceğiz ülkeler
Tatiline farklılı katmak isteyenler buraya! İşte vizesiz gidebileceğiz ülkeler

Bahamalar

90 gün .

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ine farklılı katmak isteyenler buraya! İşte gidebileceğiz ülkeler
Tatiline farklılı katmak isteyenler buraya! İşte vizesiz gidebileceğiz ülkeler

Bahreyn

15 gün .

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

Bahreyn'e girişte ücretsiz olarak 15 günlük vizenizi alabiliyorsunuz. Vizenizin süresini gerektiğinde 15 gün daha uzattırabiliyorsunuz.

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