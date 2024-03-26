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‘Tavukçular kralı’ bilinen eşini öldürtmek için tetikçi tutmuştu! SABAH ifadesine ulaştı: "Bana kaça mal olur"
Giriş Tarihi: 26.03.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
07:25
‘Tavukçular kralı’ bilinen eşini öldürtmek için tetikçi tutmuştu! SABAH ifadesine ulaştı: "Bana kaça mal olur"
'Tavukçular kralı' olarak bilinen iş adamı ile yaşadığı yasak aşk ortaya çıkan güzellik uzmanı Gamze Canel'in, eşini öldürtmek için tuttuğu iddia edilen tetikçinin ifadesi ortaya çıktı. Tetikçi, "Gamze bana 'İbrahim'i öldürtürsem ne kadar para gider' diye sordu" dedi