‘Tavukçular kralı’ ile yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Eşini öldürtmek için tetikçi tutmuş: "Bana kaça mal olur"

Ölüm tehdidi de aldığını iddia eden İbrahim Canel, eşi Gamze Canel, sevgilisi Natan Hayim ve üvey kızının sevgilisi Umut Aslan, kayınpederi Fakı Aydoğmuş ile diğer üvey kızının erkek arkadaşının babası olan Fırat Kotan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



