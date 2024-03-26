Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ‘Tavukçular kralı’ ile yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Eşini öldürtmek için tetikçi tutmuş: "Bana kaça mal olur"
Giriş Tarihi: 26.03.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 08:39

‘Tavukçular kralı’ ile yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Eşini öldürtmek için tetikçi tutmuş: "Bana kaça mal olur"

'Tavukçular kralı' olarak bilinen iş adamı ile yaşadığı yasak aşk ortaya çıkan güzellik uzmanı Gamze Canel'in, eşini öldürtmek için tuttuğu iddia edilen tetikçinin ifadesi ortaya çıktı. Tetikçi, "Gamze bana 'İbrahim'i öldürtürsem ne kadar para gider' diye sordu" dedi

Ceyhan TORLAK
‘Tavukçular kralı’ ile yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Eşini öldürtmek için tetikçi tutmuş: Bana kaça mal olur

İzmir'de yaşayan market işletmecisi İbrahim Canel (50), güzellik uzmanı eşi Gamze Canel'in (39) telefonunda 'Tavukçular kralı' olarak bilinen iş adamı Natan Haim (72) ile yaşadığı yasak aşkın fotoğraflarını ele geçirdi.

‘Tavukçular kralı’ ile yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Eşini öldürtmek için tetikçi tutmuş: Bana kaça mal olur

Bu olayın ardından Canel çifti karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açtı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
‘Tavukçular kralı’ ile yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Eşini öldürtmek için tetikçi tutmuş: Bana kaça mal olur

Ölüm tehdidi de aldığını iddia eden İbrahim Canel, eşi Gamze Canel, sevgilisi Natan Hayim ve üvey kızının sevgilisi Umut Aslan, kayınpederi Fakı Aydoğmuş ile diğer üvey kızının erkek arkadaşının babası olan Fırat Kotan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘Tavukçular kralı’ ile yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Eşini öldürtmek için tetikçi tutmuş: Bana kaça mal olur

SABAH, ŞÜPHELİNİN İFADESİNE ULAŞTI

SABAH, şüphelilerden Fırat Kotan'ın (41) ifadesine ulaştı. Kotan ifadesinde, "Gamze Canel ofisime gelip, eşi ile problemleri olduğunu ve ondan kurtulmak istediğini söyledi.

‘Tavukçular kralı’ ile yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Eşini öldürtmek için tetikçi tutmuş: Bana kaça mal olur

O anda işim çıktı. Daha sonra görüşelim diyerek ofisten yolladım. Daha sonra hesabıma 6 bin lira yolladı. Bu parayla, Gamze Canel'in ehliyet fotoğrafını kullanarak araç kiraladım.

SON DAKİKA