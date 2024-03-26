Haberler
Yaşam
‘Tavukçular kralı’ ile yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Eşini öldürtmek için tetikçi tutmuş: "Bana kaça mal olur"
Giriş Tarihi: 26.03.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
08:39
‘Tavukçular kralı’ ile yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Eşini öldürtmek için tetikçi tutmuş: "Bana kaça mal olur"
'Tavukçular kralı' olarak bilinen iş adamı ile yaşadığı yasak aşk ortaya çıkan güzellik uzmanı Gamze Canel'in, eşini öldürtmek için tuttuğu iddia edilen tetikçinin ifadesi ortaya çıktı. Tetikçi, "Gamze bana 'İbrahim'i öldürtürsem ne kadar para gider' diye sordu" dedi