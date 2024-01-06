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Haberler Yaşam Tavukçular kralının yasak aşkı güvenlik kamerasından çıktı! 15 yılık eşini iş insanıyla uygunsuz halde yakaladı!
Giriş Tarihi: 06.01.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 07:03

Tavukçular kralının yasak aşkı güvenlik kamerasından çıktı! 15 yılık eşini iş insanıyla uygunsuz halde yakaladı!

Türkiye'nin önde gelen tavukçuluk şirketi Ege-Tav'ın yüzde 60 ile çoğunluk hissesini 72 milyon dolara dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Japon NH Foods Ltd'ye satarak adını duyuran iş insanı Natan Hayim'in ismi bu kez bir ihanet skandalıyla gündeme geldi. 50 yaşındaki market işletmecisi İbrahim Canel, güzellik merkezi işleten 15 yıllık eşi bir kızının annesi Gamze Canel'i (39) tavukçular kralı Natan Hayim ile birlikte uygunsuz halde güvenlik kamera kayıtlarında görünce büyük bir şok yaşadı.

Ceyhan TORLAK
Tavukçular kralının yasak aşkı güvenlik kamerasından çıktı! 15 yılık eşini iş insanıyla uygunsuz halde yakaladı!

İzmir'de yaşayan market işletmecisi 50 yaşındaki İbrahim Canel, daha önce yaptığı evlilikten bir çocuk sahibi olan güzellik merkezi işletmecisi Gamze Canel (39) ile 2009'da çok severek evlendi. Çiftin mutlu giden evlilikleri, bir kız çocuklarının dünyaya gelmesiyle taçlandı. İbrahim Canel, geçtiğimiz günlerde birlikte alkol aldığı 15 yıllık eşine cep telefonunun şifresini sordu.

Tavukçular kralının yasak aşkı güvenlik kamerasından çıktı! 15 yılık eşini iş insanıyla uygunsuz halde yakaladı!

Şifreyi girerek eşinin cep telefonunu inceleyen İbrahim Canel büyük bir yıkım yaşadı. Gamze Canel'in cep telefonundaki uygulamadan güvenlik kamera kayıtlarını bakan İbrahim Canel, gözlerine inanamadı.

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Tavukçular kralının yasak aşkı güvenlik kamerasından çıktı! 15 yılık eşini iş insanıyla uygunsuz halde yakaladı!

BAŞINDAN KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ

Adeta başından kaynar sular dökülen İbrahim Canel, çok sevdiği eşini ile tavukçular kralı 73 yaşındaki iş insanı Natan Hayim'i uygunsuz halde gördü. Telefonun galerisinde eşi ile Hayim'in birlikte çekilmiş fotoğraflarını ve farklı videolar da bulan İbrahim Canel, gözlerine inanamadı. İbrahim Canel, ihanetin şokunu uzun süre üzerinden atamazken, eşi ile büyük bir tartışma yaşadı.

Tavukçular kralının yasak aşkı güvenlik kamerasından çıktı! 15 yılık eşini iş insanıyla uygunsuz halde yakaladı!

KAÇ GİT YOKSA SENİ ÖLDÜRTECEĞİZ

İbrahim Canel, Gamze Canel'in 'Kaç git. Yoksa seni öldürteceğiz' itirafıyla kendisi için kiralık katil tutulduğunu öğrendi. Soluğu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alan İbrahim Canel, eşi Gamze Canel, sevgilisi Natan Hayim ve üvey kızının sevgilisi Umut Aslan, kayınpederi Fakı Aydoğmuş ile kiralık katil olduğunu öne sürdüğü Fırat isimli 5 şüpheli hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Tavukçular kralının yasak aşkı güvenlik kamerasından çıktı! 15 yılık eşini iş insanıyla uygunsuz halde yakaladı!

ÖLÜM TEHDİTLERİ NEDENİYLE YURT DIŞINA ÇIKTIM

Aldığı ölüm tehditleri nedeniyle yurt dışına çıktığını belirten İbrahim Canel, SABAH'a konuştu. Eşinin ihanetini cep telefonundaki güvenlik kamera kayıtlarından öğrendiğini anlatan İbrahim Canel, "Büyük bir şok yaşadım. Hala da bunu üzerimden atamadım. Eşimin bu iş insanıyla uzun yıllardır ilişkisi varmış.

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