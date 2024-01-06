Haberler
Yaşam
Tavukçular kralının yasak aşkı güvenlik kamerasından çıktı! 15 yılık eşini iş insanıyla uygunsuz halde yakaladı!
Giriş Tarihi: 06.01.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
07:03
Tavukçular kralının yasak aşkı güvenlik kamerasından çıktı! 15 yılık eşini iş insanıyla uygunsuz halde yakaladı!
Türkiye'nin önde gelen tavukçuluk şirketi Ege-Tav'ın yüzde 60 ile çoğunluk hissesini 72 milyon dolara dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Japon NH Foods Ltd'ye satarak adını duyuran iş insanı Natan Hayim'in ismi bu kez bir ihanet skandalıyla gündeme geldi. 50 yaşındaki market işletmecisi İbrahim Canel, güzellik merkezi işleten 15 yıllık eşi bir kızının annesi Gamze Canel'i (39) tavukçular kralı Natan Hayim ile birlikte uygunsuz halde güvenlik kamera kayıtlarında görünce büyük bir şok yaşadı.