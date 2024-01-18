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Haberler Yaşam Tavukların verimini artırmak için öyle bir yol denedi ki: Hanımım bile kıskanıyor!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 15:17

Tavukların verimini artırmak için öyle bir yol denedi ki: Hanımım bile kıskanıyor!

Konya'da yumurtacılık yapan Mehmet Kasalak, tavukların verimini artırmak için şoke eden bir yönteme imza attı. Aracıyla gezdirdiği tavukların hem rahatladığını hem de daha fazla yumurtladığını anladı. Her gün aracına doldurduğu tavuklarına şehir turu attıran Kasalak, "Benim hanımım dahi bunlardan beni kıskanıyor. Onlar benim vazgeçilmezim" açıklamasını yaptı.

İHA
Tavukların verimini artırmak için öyle bir yol denedi ki: Hanımım bile kıskanıyor!

Konya'da müşterilerin doğal yumurta talebi üzerine köyleri gezerek tavuk toplayan Mehmet Kasalak, vatandaşlardan satın aldığı tavukları iş yerine getirdiği sırada hayvanların araçtaki rahatlığını fark etti. Kasalak, buradan yola çıkarak hayvanlarını eski otomobiliyle kısa mesafelerde gezdirmeye başladı.

Tavukların verimini artırmak için öyle bir yol denedi ki: Hanımım bile kıskanıyor!

Tavukların yumurtaladığı yumurtaların tadının kalitesinin de arttığını fark eden Mehmet Kasalak, üretim yaptığı tavuklarını gruplara ayırarak günlük olarak yumurta servisi yaparken aracıyla gezdirmeye başladı.

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Tavukların verimini artırmak için öyle bir yol denedi ki: Hanımım bile kıskanıyor!

Gezinti sırasında Kasalak'ın bir arkadaşı tarafından kendisinin videosunun çekilerek sosyal medya platformlarından paylaşılmasının ardından büyük beğeni toplandı.

Tavukların verimini artırmak için öyle bir yol denedi ki: Hanımım bile kıskanıyor!

"SABAHTAN ÇIKIYORUZ AKŞAMA KADAR GEZİYORUZ"

Tavuklarıyla her gün gezintiye çıkan ve vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladığına dikkat çeken yumurtacı Mehmet Kasalak, "Ben genellikle köylere gider tavuk toplayıp gelirim. Gelirken fark ettim, hayvanlar arabada huzurlu, rahat ve sıcak geliyorlar. Bu şekilde aklıma bir fikir geldi.

Tavukların verimini artırmak için öyle bir yol denedi ki: Hanımım bile kıskanıyor!

İlk gezdirdiğimde 8 ila 10 arasında yumurta aldım. Baktım hayvanların rahatı güzel. Günlük olarak tavuklarımı gezdiriyorum. Bazı vatandaşlar gezen yumurta diye alıyor, kimisi de merak edip alıyor. Şuan Konya'da tuttu bu şekilde gidiyor. Herkes memnun. Yola çıkınca da benim günüm maceralarla dolu.

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