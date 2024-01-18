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Tavukların verimini artırmak için öyle bir yol denedi ki: Hanımım bile kıskanıyor!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
15:17
Tavukların verimini artırmak için öyle bir yol denedi ki: Hanımım bile kıskanıyor!
Konya'da yumurtacılık yapan Mehmet Kasalak, tavukların verimini artırmak için şoke eden bir yönteme imza attı. Aracıyla gezdirdiği tavukların hem rahatladığını hem de daha fazla yumurtladığını anladı. Her gün aracına doldurduğu tavuklarına şehir turu attıran Kasalak, "Benim hanımım dahi bunlardan beni kıskanıyor. Onlar benim vazgeçilmezim" açıklamasını yaptı.