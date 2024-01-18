Tavukların verimini artırmak için öyle bir yol denedi ki: Hanımım bile kıskanıyor!

"SABAHTAN ÇIKIYORUZ AKŞAMA KADAR GEZİYORUZ"

Tavuklarıyla her gün gezintiye çıkan ve vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladığına dikkat çeken yumurtacı Mehmet Kasalak, "Ben genellikle köylere gider tavuk toplayıp gelirim. Gelirken fark ettim, hayvanlar arabada huzurlu, rahat ve sıcak geliyorlar. Bu şekilde aklıma bir fikir geldi.