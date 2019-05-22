TBMM Başkanı Şentop'tan iftar

MECLİS ÜLKENİN KALKINMASI İÇİN ÖNCÜDÜR

"Davete icabet eden siyasi parti genel başkanlarımızla, gençlerimizle, sporcularımızla, Samsun halkıyla gerçekten muhteşem bir tören gerçekleştirdik. Samsun'dan Ankara'ya kadar süren yaklaşık 11 aylık yolculuk, milletimizin müstevlilere karşı kıyamının tüm Anadolu'ya ve Rumeli'ye yayılışına vesile olmuştur. 23 Nisan 1920'den bugüne Meclis'imizin serencamı ülkemizin demokrasi ve ekonomi yolunda katettiği mesafenin bir özeti gibidir. Bu Meclis, Cumhuriyeti kuran meclistir. Bu Meclis, çok partili siyasi hayata geçişin mimarı olan Meclistir. Bu Meclis darbelere, cuntalara, vesayete karşı cesaretle dimdik duran meclistir. Bu Meclis ülkemizin kalkınması, gelişmesi, büyümesi yolunda atılan tüm adımların öncüsü olan, önünü açan bir meclistir."

