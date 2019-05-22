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Başkanı Şentop'tan iftar

Başkanı , Meclisin Şeref Kapısı önündeki alanda eski ve yeni milletvekillerine iftar verdi. İftara , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, BBP Genel Başkanı , Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Meclis başkanları, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları ve eski milletvekilleri katıldı.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 22.05.2019 08:41 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 09:19
TBMM Başkanı Şentop'tan iftar

Meclis Şeref Kapısı dün anlamlı bir akşama ev sahipliği yaptı.

TBMM Başkanı Şentop'tan iftar

Başkanı eski ve yeni milletvekillerine iftar verdi.

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TBMM Başkanı Şentop'tan iftar

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ İLE BAŞLADI

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua okundu.

TBMM Başkanı Şentop'tan iftar

Erdoğan, iftarda yaptığı konuşmada milletvekilleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milletvekillerinin ramazan ayını kutlayan Erdoğan, "Bu gazi mekanda bir araya gelmemize vesile olan sayın Meclis Başkanımıza özellikle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan iftar

ÇİFTE GAZİLİK ÜNVANLI TEK MECLİS
Meclisin, İstiklal Harbi'ni yönettiğini ve düşman kapısına kadar dayanmasına rağmen mücadele azminden en küçük bir taviz vermediğini belirten Erdoğan, "Yine bu Meclisimiz, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü teröristlerin uçaklarla, tanklarla, bombalarla yaptıkları saldırılar karşısında dimdik ayakta durmuş, milletimizin kendisine verdiği emanete sıkı sıkıya sahip çıkmıştır. Dolayısıyla bu Meclis, dünyada çifte gazilik unvanına sahip belki de tek Meclistir." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop'tan iftar

Gaziliğin sıradan bir unvan olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bu unvana sahip olabilmek için inandığınız değerler uğrunda ölümü göze alacak bir mücadele yürütmeniz gerekiyor. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim istiklalimizin ve istikbalimizin sembolleridir. Milli iradenin tecelligahı olan gazi Meclisimiz de maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Önceki gün İstiklal Harbi'nin başlangıcı olarak kabul edilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı törenlerine milletçe katıldıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

TBMM Başkanı Şentop'tan iftar

MECLİS ÜLKENİN KALKINMASI İÇİN ÖNCÜDÜR
"Davete icabet eden siyasi parti genel başkanlarımızla, gençlerimizle, sporcularımızla, Samsun halkıyla gerçekten muhteşem bir tören gerçekleştirdik. Samsun'dan Ankara'ya kadar süren yaklaşık 11 aylık yolculuk, milletimizin müstevlilere karşı kıyamının tüm Anadolu'ya ve Rumeli'ye yayılışına vesile olmuştur. 23 Nisan 1920'den bugüne Meclis'imizin serencamı ülkemizin demokrasi ve ekonomi yolunda katettiği mesafenin bir özeti gibidir. Bu Meclis, Cumhuriyeti kuran meclistir. Bu Meclis, çok partili siyasi hayata geçişin mimarı olan Meclistir. Bu Meclis darbelere, cuntalara, vesayete karşı cesaretle dimdik duran meclistir. Bu Meclis ülkemizin kalkınması, gelişmesi, büyümesi yolunda atılan tüm adımların öncüsü olan, önünü açan bir meclistir."

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