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Haberler Yaşam TBMM personel alımı kura çekimi canlı izle: TBMM personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 07:58

TBMM personel alımı kura çekimi canlı izle: TBMM personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, nasıl öğrenilir?

TBMM personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çeşitli pozisyonlarda istihdam etmek üzere toplam 250 personel alımı yapacağını yayınlamış, başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Devlette istihdam edilecek 250 kişi için kura yapılacak. TBMM personel alımı kura sonuçları sonrası herhangi bir mülakat olmayacak ve ismi çıkan vatandaşlar işe kabul edilecek. İşte, TBMM personel alımı kura çekimi canlı izle ekranı

TBMM personel alımı kura çekimi canlı izle: TBMM personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, nasıl öğrenilir?

TBMM personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Türkiye Büyük Milli Meclisi'nde istihdam edilmek üzere toplam 250 kişilik personel alımı başvurusu Kasım ayında açılmıştı. Peki, TBMM kura çekimi ne zaman yapılacak?

TBMM personel alımı kura çekimi canlı izle: TBMM personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, nasıl öğrenilir?

TBMM PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve unvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya unvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek. Kura çekimi TBMM'de 12 Aralık tarihinde saat 10:00'da yapılacak, personel alımında mülakat uygulanmayacak.

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TBMM personel alımı kura çekimi canlı izle: TBMM personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, nasıl öğrenilir?

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENEBİLECEK?

Adaylar kura çekimini "tbmm.gov.tr" "Duyurular" bölümünden yayımlanacak link üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

TBMM personel alımı kura çekimi canlı izle: TBMM personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, nasıl öğrenilir?

HANGİ BRANŞLARDA ALIMLAR YAPILACAK?

12 aşçı, 17 bahçıvan, 35 bulaşıkçı, 1 çatı işçisi, 3 dönerci, 2 döşemeci, 3 el dekor süslemeci, 1 antrenör, 74 garson, 4 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 2 inşaat boyacısı, 3 kebapçı, 4 kuaför, 1 metal doğramacı, 2 pastacı, 3 pideci, 1 pizzacı, 4 resepsiyon görevlisi, 2 soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme), 18 şoför, 8 taşıma işçisi, 50 temizlik işçisi olmak üzere 22 kadro için sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

TBMM personel alımı kura çekimi canlı izle: TBMM personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, nasıl öğrenilir?
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