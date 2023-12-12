Haberler Yaşam TBMM personel alımı kura çekimi canlı izle: TBMM personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 12.12.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 07:58

TBMM personel alımı kura çekimi canlı izle: TBMM personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, nasıl öğrenilir?

TBMM personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çeşitli pozisyonlarda istihdam etmek üzere toplam 250 personel alımı yapacağını yayınlamış, başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Devlette istihdam edilecek 250 kişi için kura yapılacak. TBMM personel alımı kura sonuçları sonrası herhangi bir mülakat olmayacak ve ismi çıkan vatandaşlar işe kabul edilecek. İşte, TBMM personel alımı kura çekimi canlı izle ekranı