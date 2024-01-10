T.C. kimlik numaranızı bu şekilde ezberlediyseniz sizden zekisi yok! İşte zeka türlerine göre kimlik numarası ezberleme şekli

2+2+2+2+2+1 ( DİLBİLİMSEL VE MATEMATİKSEL ZEKA)

Bu beceri insanda bulunan en üstün, en yaygın zekâ türüdür. Sözcükleri ve dili kullanma yeteneğidir. Yazma, sözcüklerin anlamlarını öğrenme, etkili konuşma, sözlük kullanma, bir tartışmayı yönetme, sunu yapma gibi etkinlikler bu zekanın kapsamı içindedir.

Bu zeka türüne sahip olan kişilerin hitabet yeteneği yüksektir. Girdikleri sosyal ortamlarda anında dikkat çekerler ve bir anda ilgi odağı olurlar.

İnsanları anlama ve empati kurma konusunda kendilerini geliştirmeyi başarmışlardır. Beynin her iki lobunu da etkin bir şekilde kullanan bu kişilerin hayatında daima bir denge vardır.

Hem sözel hem de matematiksel zekaları oldukça güçlüdür. Bu nedenle analitik yeteneği ve sosyal taraflarını birleştiren bu kişiler karşılaştıkları olumsuzluklara çözüm bulma konusunda ustalaşmıştır.