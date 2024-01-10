Haberler
Yaşam
T.C. kimlik numaranızı bu şekilde ezberlediyseniz sizden zekisi yok! İşte zeka türlerine göre kimlik numarası ezberleme şekli
Giriş Tarihi: 10.01.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
15:03
T.C. kimlik numaranızı bu şekilde ezberlediyseniz sizden zekisi yok! İşte zeka türlerine göre kimlik numarası ezberleme şekli
T.C. kimlik numarasını ezberleme şeklinizin zeka türünüzü gösterdiğini biliyor muydunuz? Sosyal medyada oldukça popüler olan bu test, zeka türünüz hakkında ipucu veriyor. Sosyal zeka, detaycı veya sportif olduğunuzu gösteren bu test müzikal yönünüzü de ortaya çıkarıyor. Peki, sizin hangi yönünüz daha kuvvetli? İşte ayrıntılar…