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TCDD tren makinisti alımı yapacak! TCDD kursiyer alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
13:37
TCDD tren makinisti alımı yapacak! TCDD kursiyer alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), tren makinisti alımı yapacağını açıkladı. Yapılacak olan alımlar için başvuru koşulu ve detayları da netleşti. Tren Makinisti Temel Kursuna 140 kursiyer alımı yapılacak. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılacak. Peki, TCDD kursiyer alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, detaylar...