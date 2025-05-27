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Haberler Yaşam TCDD tren makinisti alımı yapacak! TCDD kursiyer alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 13:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:37

TCDD tren makinisti alımı yapacak! TCDD kursiyer alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), tren makinisti alımı yapacağını açıkladı. Yapılacak olan alımlar için başvuru koşulu ve detayları da netleşti. Tren Makinisti Temel Kursuna 140 kursiyer alımı yapılacak. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılacak. Peki, TCDD kursiyer alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, detaylar...

TCDD tren makinisti alımı yapacak! TCDD kursiyer alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tren Makinisti Temel Kursuna 140 kursiyer alımı yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda açıklanan başvuru koşullarını sağlayan adaylar "TCDD kursiyer alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, TCDD tren makinisti alımı başvuru tarihi ve detayları...

TCDD tren makinisti alımı yapacak! TCDD kursiyer alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

TCDD KURSİYER ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NEREDEN BAŞVURULUR?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tren Makinisti Temel Kursuna 140 kursiyer alımı yapılacağını duyurdu.

Başvurular, 26 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un resmi internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecek.

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TCDD tren makinisti alımı yapacak! TCDD kursiyer alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

TREN MAKİNİSTİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

  • 01.01.1993 tarihinden sonra doğmuş olmak 2024 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak
  • Ön Lisans Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Makine, Otomotiv Teknolojileri, Mekatronik, Raylı Sist. Makine Teknolojisi, Raylı Sist. Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sist. Makinistlik bölümlerinden birinden mezun olmuş olmak
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf)
TCDD tren makinisti alımı yapacak! TCDD kursiyer alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

TCDD tarafından yapılan duyuruda, kursa kabul edilen kursiyerlerin tren makinisti olarak yetiştirileceği belirtilirken, detaylı şartların ve başvuru sürecinin yine İŞKUR üzerinden takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

TCDD tren makinisti alımı yapacak! TCDD kursiyer alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?