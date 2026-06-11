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TCMB faizi açıklandı! 2026 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, sabit mi kaldı?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 14:03
TCMB faizi açıklandı! 2026 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, sabit mi kaldı?
Ekonomi piyasalarının kilitlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran 2026 faiz kararı için geri sayım bitti. Yatırımcılar ve vatandaşlar, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından gelen kritik açıklamaya odaklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, sabit mi kaldı? İşte piyasaların merakla takip ettiği 2026 Haziran PPK toplantısı hakkında detaylar.