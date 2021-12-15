TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, düşürecek mi? Aralık 2021 Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ile ne zaman açıklanacak?

Aralık ayıyla beraber milyonların gözü TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz iki ayda da faizlerde indirime giden Para Politikası Kurulu'nun bu ay vereceği karar merak ediliyor. Son olarak kurulun politika faizinde 100 baz puanlık düşüşü sonrası döviz kurunda çok ciddi hareketlenmeler gözlenmişti. Bu noktada "TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak, beklenti anketine göre faizler düşecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili tüm detaylar...