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Giriş Tarihi: 15.12.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 11:32

TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, düşürecek mi? Aralık 2021 Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ile ne zaman açıklanacak?

Aralık ayıyla beraber milyonların gözü TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz iki ayda da faizlerde indirime giden Para Politikası Kurulu'nun bu ay vereceği karar merak ediliyor. Son olarak kurulun politika faizinde 100 baz puanlık düşüşü sonrası döviz kurunda çok ciddi hareketlenmeler gözlenmişti. Bu noktada "TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak, beklenti anketine göre faizler düşecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili tüm detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, düşürecek mi? Aralık 2021 TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ile ne zaman açıklanacak?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans anket sonuçlarına göre; bu ay politika faizinde 100 baz puan indirim bekleniyor. Öte yandan "TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak, beklenti anketine göre faizler düşecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Merkez Bankası kasım ayı faiz kararına göre Politika Faizi 100 baz puan düşürülmüştü. Yüzde 15'e çekilmişti.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, düşürecek mi? Aralık 2021 TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ile ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Aralık ayı toplantısı 16 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Aralık ayı faiz kararının saat 14:00'te açıklanacak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, düşürecek mi? Aralık 2021 TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ile ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, düşürecek mi? Aralık 2021 TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ile ne zaman açıklanacak?

AA Finans'ın 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, düşürecek mi? Aralık 2021 TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ile ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI 100 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ GERÇEKLEŞTİREBİLİR

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekilmişti.

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