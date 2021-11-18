TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, düştü mü?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için nefesler tutuldu. Ekim ayında politika faizini 200 baz puan düşüren Para Politikası Kurulu'nun bu ay vereceği karar merak konusu haline geldi. Ekonomistlerin beklentilerine göre faizlerde yeni bir indirimin daha söz konusu olması beklenirken gözler "Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularının yanıtına çevrildi. 18 Kasım bugün gerçekleşecek PPK toplantısı sonrası karar 14.00'da duyurulacak. Peki, TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...