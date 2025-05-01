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Haberler Yaşam TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 20:03 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 20:03

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Ekonomi gündeminde en çok dikkat çeken konulardan biri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı oldu. Enflasyonla mücadelede kritik bir rol oynayan bu karar öncesinde, yatırımcılar ve piyasa uzmanları, Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihine odaklanmış durumda. TCMB'nin yayımladığı resmi takvime göre, beklenen toplantının tarihi netleşti. Peki, sıradaki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı, döviz kuru, enflasyon oranı ve genel ekonomik göstergeler üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Bu sebeple, Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihi, ekonomistler ve piyasa oyuncuları tarafından büyük bir dikkatle izleniyor. TCMB, sıradaki faiz kararını vereceği tarihi resmen duyurdu. Peki, Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 18 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı belirlenecek ve aynı gün saat 14:00'te duyurulacaktır.

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TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

SON FAİZ KARARI NE OLDU?

Son faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 17 Nisan 2025 tarihinde açıklanmıştır. Bu karar, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltilmesine yönelikti. Ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltilmiştir.

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2025 TCMB TOPLANTI TAKVİMİ

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TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
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