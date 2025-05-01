TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı, döviz kuru, enflasyon oranı ve genel ekonomik göstergeler üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Bu sebeple, Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihi, ekonomistler ve piyasa oyuncuları tarafından büyük bir dikkatle izleniyor. TCMB, sıradaki faiz kararını vereceği tarihi resmen duyurdu. Peki, Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...