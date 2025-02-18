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TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
09:32
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararında indirime gitmesinin ardından, gözler şimdi açıklanacak ikinci faiz kararına çevrildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu'nu tanıtırken, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde olacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu için ise yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi koruyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, TCMB'nin Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklent,ler ne yönde?