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Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:32

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararında indirime gitmesinin ardından, gözler şimdi açıklanacak ikinci faiz kararına çevrildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu'nu tanıtırken, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde olacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu için ise yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi koruyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, TCMB'nin Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklent,ler ne yönde?

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı merakla bekleniyor. Ocak ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB, politika faizini 250 baz puan indirerek %45 seviyesine çekmişti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, yaptığı açıklamada yıl sonu enflasyon tahminini %24 olarak öngördüklerini belirtmişti. Peki, 2024 yılının ikinci faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.00'te duyuracak.

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TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılının ilk Enflasyon Raporu'nu İstanbul Finans Merkezi'ndeki TCMB Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna sundu.

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Konuşmasında, enflasyon görünümünde kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini vurgulayan Karahan, ekonomi politikalarındaki uyumun da tahminlerine yansıdığını belirtti.

Karahan, "2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. 2026 yılı için yüzde 12 olan tahminimizi koruyoruz. 2027 yılında ise enflasyonun yüzde 8'e inmesini ve orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz. 2025 yılı için enflasyon tahmin aralığımız yüzde 19 ile yüzde 29, 2026 yılı için ise yüzde 6 ile yüzde 18 arasında değişmektedir." ifadelerini kullandı.

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Aralık ayında yapılan faiz toplantısı sonrasında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,5 seviyesine indirilmişti.

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