TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Konuşmasında, enflasyon görünümünde kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini vurgulayan Karahan, ekonomi politikalarındaki uyumun da tahminlerine yansıdığını belirtti.

Karahan, "2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. 2026 yılı için yüzde 12 olan tahminimizi koruyoruz. 2027 yılında ise enflasyonun yüzde 8'e inmesini ve orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz. 2025 yılı için enflasyon tahmin aralığımız yüzde 19 ile yüzde 29, 2026 yılı için ise yüzde 6 ile yüzde 18 arasında değişmektedir." ifadelerini kullandı.