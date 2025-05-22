TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

"Enflasyon Beklentileri Para Politikasında Disiplinli Duruşun Sürdürülmesini Gerektiriyor"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Finans Zirvesi 2025 kapsamında yaptığı sunumda, Türkiye ekonomisindeki para politikası çerçevesi ile enflasyon görünümüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Karahan, enflasyon verilerindeki son gelişmelere dikkat çekerek, kullandıkları altı temel göstergenin ortalaması ile medyan enflasyon gibi güvenilir verilerin yıllıklandırılmış bazda enflasyonun yüzde 30'un biraz üzerinde seyrettiğini gösterdiğini belirtti. Bu verilerin, dezenflasyon sürecinin sürdüğüne işaret ettiğini vurguladı.

Gıda fiyatları cephesine de değinen Karahan, yıl genelinde gözlenen düşüş trendinin ramazan ayının etkisiyle mart ayında geçici bir artış gösterdiğini, nisan ayında ise bu artışın daha sınırlı kaldığını aktardı. Bununla birlikte, geçen ay yaşanan zirai don olayının özellikle meyve ürünleri başta olmak üzere işlenmemiş gıda fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Hizmet ve temel mal gruplarındaki enflasyon gelişmelerine de değinen Karahan, temel mallarda aylık bazda artış gözlemlenirken, hizmet enflasyonundaki artışın daha ölçülü gerçekleştiğini ifade etti. Ayrıca, genel fiyat baskılarının belirli sektörlerle sınırlı kalmayıp yaygın bir şekilde hafifleme eğilimine girmesinin olumlu bir sinyal olduğunu belirtti.

Karahan, alınan parasal sıkılaştırma önlemleriyle birlikte manşet enflasyonda gözlenen düşüşe paralel olarak, enflasyon beklentilerinin de sektörel farklar göstermekle birlikte gerilemeye başladığını söyledi. Ancak son dönemde finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle nisan ayında bu iyileşmenin yavaşladığını kaydetti. Karahan, enflasyon beklentilerinin hâlâ dezenflasyon hedefinin üzerinde seyretmesinin, para politikasında güçlü ve kararlı bir duruşun sürdürülmesini zorunlu kıldığını sözlerine ekledi.