Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 12:56 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 12:56

TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Ekonomi dünyasının merakla takip ettiği başlıkların başında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı yeni faiz kararı geliyor. Geçtiğimiz ay politika faizinde artışa gidilmesi, bu ay alınacak olası kararlar üzerindeki beklentileri artırdı. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yaptığı "sıkı para politikası sürecek" yönündeki açıklamalar, piyasalarda dikkatle değerlendiriliyor. Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yapacağı toplantıdan çıkacak kararı bekliyor. Peki, yeni faiz kararı ne zaman duyurulacak? İşte toplantı tarihi ve detaylar…

TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Ekonomi çevrelerinin gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs ayı faiz kararında. Başkan Fatih Karahan'ın enflasyonla mücadele vurgusu ve sıkı para politikası mesajları, piyasa beklentilerini şekillendiriyor. Merkez Bankası'nın atacağı yeni adımlar, Para Politikası Kurulu toplantısında netleşecek. Peki, yeni faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

TCMB'NİN BİR SONRAKİ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 19 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu toplantıda yeni faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Öte yandan, Mayıs ayında herhangi bir toplantı yapılmayacağı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

TCMB NİSAN FAİZ KARARI NE OLDU?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltmiştir.

TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

"Enflasyon Beklentileri Para Politikasında Disiplinli Duruşun Sürdürülmesini Gerektiriyor"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Finans Zirvesi 2025 kapsamında yaptığı sunumda, Türkiye ekonomisindeki para politikası çerçevesi ile enflasyon görünümüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Karahan, enflasyon verilerindeki son gelişmelere dikkat çekerek, kullandıkları altı temel göstergenin ortalaması ile medyan enflasyon gibi güvenilir verilerin yıllıklandırılmış bazda enflasyonun yüzde 30'un biraz üzerinde seyrettiğini gösterdiğini belirtti. Bu verilerin, dezenflasyon sürecinin sürdüğüne işaret ettiğini vurguladı.

Gıda fiyatları cephesine de değinen Karahan, yıl genelinde gözlenen düşüş trendinin ramazan ayının etkisiyle mart ayında geçici bir artış gösterdiğini, nisan ayında ise bu artışın daha sınırlı kaldığını aktardı. Bununla birlikte, geçen ay yaşanan zirai don olayının özellikle meyve ürünleri başta olmak üzere işlenmemiş gıda fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Hizmet ve temel mal gruplarındaki enflasyon gelişmelerine de değinen Karahan, temel mallarda aylık bazda artış gözlemlenirken, hizmet enflasyonundaki artışın daha ölçülü gerçekleştiğini ifade etti. Ayrıca, genel fiyat baskılarının belirli sektörlerle sınırlı kalmayıp yaygın bir şekilde hafifleme eğilimine girmesinin olumlu bir sinyal olduğunu belirtti.

Karahan, alınan parasal sıkılaştırma önlemleriyle birlikte manşet enflasyonda gözlenen düşüşe paralel olarak, enflasyon beklentilerinin de sektörel farklar göstermekle birlikte gerilemeye başladığını söyledi. Ancak son dönemde finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle nisan ayında bu iyileşmenin yavaşladığını kaydetti. Karahan, enflasyon beklentilerinin hâlâ dezenflasyon hedefinin üzerinde seyretmesinin, para politikasında güçlü ve kararlı bir duruşun sürdürülmesini zorunlu kıldığını sözlerine ekledi.

TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?